Meer (gratis) licht in huis: profiteer optimaal van het beschikbare zonlicht met deze vijf tips

Snak je ook naar wat meer licht in je leven? Terecht: het bezorgt je een goed humeur, helemaal gratis. Heb je weinig lichtinval in huis? Ook dan zijn er oplossingen om je interieur toch lichter te doen lijken. Bouwsite Livios geeft vijf tips.

1. Werk met lichte kleuren

Een simpele oplossing in donkere kamers: werk met wit en andere lichte kleuren en tinten. Dat geldt zowel voor de verf of het behang van je muren als voor de vloeren en zelfs je meubels. Heb je vooral donkere meubels? Geef ze eventueel een nieuwe lik verf of bedek de zetels met lichte kussens en dekentjes.



2. Reflecteer

Spiegels laten een kleinere kamer niet alleen groter lijken. Omdat ze glanzen en reflecteren, zorgen ze in een donkere kamer ook voor meer licht. Belangrijk is wel dat je ze ook op goedgekozen plaatsen hangt of neerzet. Tegenover een raam of een lamp bijvoorbeeld: hoe meer licht een spiegel opvangt, hoe meer die kan weerkaatsen. Maar je hoeft je leefruimtes natuurlijk niet vol te hangen met spiegels: ook metalen en zilver- of goudkleurige meubels en accessoires vangen licht op en reflecteren het.



3. Hou het transparant

Heb je wel grote ramen, maar bieden ze de buitenwereld te veel inkijk? Dan is het verleidelijk om de gordijnen, rolluiken of lamellen vaker dicht te doen, wat natuurlijk zonde is van het daglicht. Daarom bestaan er ook transparante gordijnen in lichte kleuren: die laten wel daglicht binnen, maar zorgen er tegelijkertijd voor dat er geen ongewenste ogen naar binnen loeren.

Maar ook met doorzichtige stoelen, koffietafeltjes met een glazen blad of zelfs een glazen deur of binnenmuur kan je een lichter gevoel creëren.

Volledig scherm Een simpele oplossing: werk met wit en andere lichte kleuren en tinten. © Getty Images

4. Hou het minimalistisch en netjes

Hou je het graag sober? Dat komt goed uit, want een minimalistisch ingerichte ruimte lijkt ineens ook groter en lichtrijker. Hou je meer van een gezellig volgepakte leefomgeving (of kan je het niet over je hart krijgen om te ‘ontspullen’)? Ook door je leefruimtes netjes te houden en er goed op te ruimen, lijkt het binnen al wat lichter.

5. Vul gericht aan met kunstlicht

Natuurlijk bestaat er ook nog zoiets als kunstlicht: dat is niet gratis, maar wel ideaal als laatste redmiddel in hopeloos donkere ruimtes (of als je gewoon geen zin hebt om de andere dingen te proberen). Maar begin daarom je kamers niet zomaar lukraak vol te stouwen met allerlei lampen.

Als je ook efficiënt wil verlichten, komt er meer bij kijken dan dat. Zorg daarom voor een strategische plaatsing en voor zoveel mogelijk indirect licht. Om dat optimaal aan te pakken, maak je voor je de handen uit de mouwen steekt het best een lichtplan op. Lees hier hoe je dat doet.

