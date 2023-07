Meer dan een miljoen Belgen bezit minstens één tweede verblijf

WAANZINNIGE WONING Ondanks prijsverla­ging van 2,2 miljoen geraakt Jim Carrey niet van zijn riant landgoed verlost

We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat de villa die acteur Jim Carrey verkoopt in Brentwood, LA. Ondanks een prijsverlaging van 2,2 miljoen euro geraakt het landgoed niet van de markt, al zal de nog altijd exuberante vraagprijs daar wellicht voor iets tussenzitten.