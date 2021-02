Meer comfort, meer fun: ben jij mee met de laatste tuintrends?

LiviosAls corona iets positiefs heeft voortgebracht, dan is het wel dat we onze tuin en ons terras een belangrijkere rol in spelen onze woonbeleving. Hoe gaan we dat dit jaar merken aan onze tuin en de inrichting ervan? Bouwsite Livios neemt samen met tuinexpert Marc Verachtert de verschillende trends onder de loep.

Grotere funfactor, kleinere oppervlakte

Niet alleen aan onze tuin hechten we steeds maar waarde, ook het belang van ons terras surft mee op die golf. “Het terras ontpopt zich meer en meer tot dé plaats waar we leven en ontspannen”, zegt Marc. “De band tussen je interieur en terras kan je nog versterken door je vloer door te trekken naar buiten en er dezelfde accenten te leggen, met meubels en kussens bijvoorbeeld. Ook met een parasol of terrasoverkapping en eventueel een schaduwboom maak je het extra gezellig. Met een vuurkorf of tuinhaard en een buitenkeuken kan je zelfs de hele dag aangenaam buiten vertoeven.” Zo geniet je maximaal van je terras of tuin.

Toch gaan onze terrassen niet groter, maar net kleiner worden. “Dat is dan weer om de verharding in je buitenomgeving zoveel mogelijk te beperken”, zegt Marc. “Om de nodige waterinfiltratie mogelijk te maken, hou je je terras het best zo klein mogelijk. Dat geldt trouwens ook voor je oprit, tuinpaadjes en bijgebouwen. De afgelopen zomers hebben we uit de eerste hand ondervonden hoe snel er waterschaarste kan optreden en welke impact dat mogelijk heeft op ons dagelijks leven. Bovendien werkt verharding ook oververhitting mee in de hand.” Wil je je tuin ook klimaatvriendelijker maken? Lees hier nog meer handige tips.

Tuin als synoniem voor wellness

Ook in de rest van de tuin maken we meer en meer plaats om te relaxen en genieten van de omgeving. Afhankelijk van je budget en de tuinoppervlakte heb je daarin verschillende mogelijkheden. “Een zentuin of -hoek met een rustgevend uitzicht is daarin waarschijnlijk het haalbaarst”, zegt Marc. “Die kan je zo groot of klein maken als je wil en helemaal naar je eigen smaak en mogelijkheden inrichten. Een eigen zwembad is natuurlijk een klassieker om een vakantiegevoel te creëren in je tuin. Maar ook sauna’s en infraroodcabines vinden meer en meer hun weg ernaartoe. Een groener alternatief is zweven in de bomen: je kan dat doen door een boomhut te bouwen, maar ook door het achterste gedeelte van je bovenverdieping te verlengen tot je je er letterlijk tussen de boomkruinen bevindt.”

Doordacht beplanten

Omdat we zoveel meer tijd in de tuin en op het terras besteden, nemen we ook bewustere keuzes over de inrichting ervan. En dat geldt evenzeer voor de beplanting waarmee we ons omringen. “Uitzicht is niet langer de belangrijkste functie van de bomen, bloemen en planten in onze tuin, en al zeker niet de enige”, zegt Marc. “We willen ook onze andere zintuigen prikkelen. Een eigen kruidentuin wint al jaren aan populariteit, maar je kan behalve culinaire ook plukkruiden planten om thee, limonades en cock- en mocktails mee te maken. Denk maar aan munt, steranijs of citroenmelisse. En als je toch wat meer bomen en struiken in je tuin wil, kan je er net zo goed uitkiezen die je ook fruit en bessen opleveren.” Lees ook: Marleen legt een hittebestendige klimaattuin aan.

Volledig scherm We maken in de tuin meer en meer plaats om te relaxen en te genieten van de omgeving. © Marlux

Ontvang de natuur met open armen

Niet alleen de planten die we zelf kiezen, maar ook de ongewenste gasten kunnen tegenwoordig op meer tolerantie rekenen. “We beginnen in te zien dat onkruid maar een term is”, zegt Marc. “Is vingerhoedskruid dat spontaan in je tuin begint te groeien onkruid of net een visuele verrijking? Door meer wilde planten toe te laten en als bodembedekker te gebruiken, hoef je bovendien minder bestrijdingsmiddelen aan te wenden. Ook dieren verwelkomen we steeds warmer in onze tuin. Door nestkasten en voedertafels te plaatsen, bevorder je het welzijn van vogels, met de juiste planten lok je vlinders en insecten je tuin in en doe je ze meteen een groot plezier.” Met deze 5 tips richt je je tuin natuur- en diervriendelijker in.

Multifunctioneel onderhoud met plaats voor waterbesparing

Dat oog voor alles wat leeft en natuurlijk is, zet zich verder door in het tuinonderhoud. “Zeker wat groen betreft, streven we niet meer zo obsessief naar een afgelikte tuin zoals die lange tijd de norm was”, zegt Marc. “Zo raakt het gebruik van mulch als bodembedekking steeds meer ingeburgerd. Ook het opvangen van regenwater verovert stilaan een plekje in de tuin. Een buienborder, overstromingsbekken of zelfs een wadi kan je perfect in je buitenomgeving laten overvloeien. In de onderhoudswerken die we uitvoeren, primeren zowel comfort als esthetiek. Je ziet steeds meer maairobots in de Belgische tuinen rondsnorren en ook andere apparaten moeten terecht vooral stil en draadloos zijn. Zelfs ons traditionele gereedschap, zoals vorkjes en spades, hebben we graag zowel handig als mooi.”

Hapklare moestuin

Tijdens de lockdown van vorige lente zijn we met z’n allen massaal aan het klussen geslagen. En de lente is natuurlijk het ideale moment om een eigen moestuin aan te leggen. “Als je de smaak te pakken hebt, raad ik aan om veel verschillende soorten groenten te planten in kleine hoeveelheden”, zegt Marc. “Zo hoef je niet te kiezen en belandt er regelmatig eens iets anders in je kookpotten. De meeste moestuiniers gebruiken potten of bakken om hun groenten in te kweken, maar je kan ze ook in je borders en siertuin integreren. Zo benut je de plaats die je hebt nog efficiënter en zet je je groenten zelfs in de kijker om hun uiterlijk. Belangrijk is wel dat je dan een gedetailleerde zaai- en oogstplanning opstelt en je daar ook aan houdt.”

