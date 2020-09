Meer betalen op piekmomenten? Dit verandert er vanaf 2022 Redactie

02 september 2020

11u00

De VREG heeft beslist dat het vanaf 1 januari 2022 duurder wordt in Vlaanderen om plots grotere hoeveelheden elektriciteit van het net te halen op hetzelfde moment. Hoe zit dat precies in elkaar? En welke gevolgen heeft het voor je elektriciteitsfactuur? Bouwsite Livios zet alles op een rijtje.

De nieuwe berekening is van toepassing op de netkosten, een onderdeel van de distributienettarieven op je elektriciteitsfactuur. Het gaat dus om je bijdrage voor het aanleggen, beheren en onderhouden van de elektriciteitsnetten die zorgen dat de stroom optimaal je huiskamer binnenkomt. Momenteel staan die nettarieven volledig in verhouding tot je verbruik: hoe meer kWh je van het net haalt, hoe hoger de elektriciteitskosten en distributienettarieven die je betaalt. Maar vanaf 2022 worden de netkosten aangerekend op basis van je piekverbruik: de momenten waarop je ineens veel stroom van het net haalt. De andere distributienettarieven blijven in verhouding van je stroomafname zelf.

Zoveel mogelijk spreiden

De reden dat de VREG naar die berekening overstapt? Vooral om de distributienettarieven op je factuur zo laag mogelijk te houden en de kosten beter te verdelen over alle verbruikers. Door het groeiende aantal warmtepompen en elektrische voertuigen verbruiken we in België namelijk steeds meer (groene) elektriciteit. Doen we dat allemaal op dezelfde momenten? Dan neemt het risico op overbelaste netwerken toe, met alle gevolgen van dien. Het zou ook betekenen dat de netbeheerders zware investeringen moeten doen om onder meer stroompannes te vermijden, waardoor je elektriciteitsfactuur zou stijgen. Je stroomverbruik zoveel mogelijk spreiden is dus een win-winsituatie voor iedereen.

Wat betekent het voor jou?

Het goede nieuws is dat er voor jouw gezin waarschijnlijk niet al te veel verandert. Als je een gemiddeld jaarlijks elektriciteitsverbruik van ongeveer 3.500 kWh hebt, is de kans zelfs groot dat je iets goedkoper af bent. Zelfs als er af en toe een uitschieter in je verbruik zit, weegt dat dan niet op tegen de lagere kosten van je normale stroomafname. Ondanks het hoge piekverbruik levert een warmtepomp of elektrische je auto je zo toch een mooie besparing op. Het omgekeerde geldt dan weer wel: verbruik je standaard minder dan 2.000 kWh? Dan betaal je jaarlijks mogelijk wat meer. Er komt namelijk sowieso een minimumbijdrage, maar om te vermijden dat je elektriciteitskosten ineens verdubbelen ook een tariefplafond.

Wat met zonnepanelen?

Heb je zonnepanelen? Dan is het nog niet helemaal duidelijk wat de nieuwe regeling voor jou betekent. Alles hangt af van de rechtszaak die momenteel lopende is bij het Grondwettelijk Hof. De VREG vecht de beslissing van de Vlaamse overheid aan dat gezinnen die voor 2021 zonnepanelen installeren het systeem van de terugdraaiende teller nog vijftien jaar lang kunnen gebruiken. Wint de VREG de rechtszaak? Dan is het vanaf 2022 iets minder interessant om zonnepanelen te plaatsen: het prijsverschil tussen zelfopgewekte en netstroom wordt namelijk kleiner en je netverbruik zal sneller pieken. Als je de terugdraaiende teller kan blijven gebruiken, verandert er waarschijnlijk niet al te veel. Tip: Vanaf 2021 is er een nieuwe premie voor wie zonnepanelen plaatst.

