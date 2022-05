Mechelse rijwoning krijgt een moderne make-over: "Met de afgebroken gevelstenen hebben we het terras aangelegd"

Sander (34) en Saskia (35) wonen samen met Sanders dochter in een gerenoveerde rijwoning in Mechelen. Voor hun verbouwing stond uitbreiden niet per se op het verlanglijstje. Wel meer ruimtegevoel en daglicht. Bouwsite Livios vroeg na bij OVERAL Architectuur hoe ze dat voor mekaar kregen.

In juli 2020 startten Sander en Saskia met de renovatiewerken. De oude achterbouw werd afgebroken en maakte plaats voor een terras op het zuiden. “De woonoppervlakte werd dus kleiner, maar door twee vides te creëren, ervaren de bewoners toch een ruimtelijk gevoel”, legt architect Sarah Bijttebier uit. Daardoor is het er aangenaam wonen én werken. De favoriete ruimte van het koppel is ongetwijfeld de bureau/speelruimte op de eerste verdieping die in verbinding staat met de leefruimte op het gelijkvloers en zicht biedt op de tuin. De dakramen in het bureau zorgen er bovendien voor dat er licht valt tot in de eetkamer en badkamer.

Baden in het daglicht

Hoe kan er nu licht binnen vallen in de badkamer, horen we je denken. “In de badkamer is er een binnenraam voor extra daglicht”, vertelt Sarah Bijttebier. “Om de privacy te vergroten, hebben we het raam voorzien van kathedraalglas.” Ook in de slaapkamer is er een binnenraam waarlangs het licht via de dakramen in de slaapkamer ook in de traphal terecht komt. “Dat binnenraam hebben we eigenlijk gerecupereerd. Het raam was verkeerd geleverd, maar in plaats van het terug te sturen, hebben we het gered van de container.”

In de badkamer zorgt een binnenraam voor extra daglicht. Het kathedraalglas garandeert de privacy.

Materialen recupereren

Niet alleen het foutief geleverde raam kreeg een nieuwe functie. Ook de afgebroken gevelstenen werden gerecupereerd om een terras mee aan te leggen. “Op die manier konden we de materialen eerlijk hergebruiken”, zegt Sarah Bijttebier. “We werken graag met eerlijke materialen die laten zien hoe een constructie is opgebouwd. Zo lieten we ook de houten balken in het zicht.” Die zorgen voor karakter én een gezellige sfeer.

De afgebroken gevelstenen werden gerecupereerd om een terras mee aan te leggen.

Houten accenten en metrotegels

In de leefruimtes zie je veel houten accenten zoals de houten plafondbalken en een vloer van bamboeparket. Een echte blikvanger in deze ruimte is de trap: het zwarte frame contrasteert mooi met de houten treden. Bovendien is de trap volledig op maat gemaakt en combineert ze meerdere functies. Zo is eronder een houten op maat gemaakt bureau voorzien met een platenspeler. Het is een echt muziekhoekje waar Sander en Saskia hun platen tentoonstellen en geregeld een plaatje draaien. Ook in de keuken zijn er houten accenten. Het koppel koos voor een combinatie van fineerhouten en groene keukenkasten met witte metrotegels.

Compact verbouwen

Voor de renovatiewerken was er een duidelijk budget vooropgesteld. “Door compact te verbouwen, hebben we geprobeerd om zo dicht mogelijk bij het vooropgestelde budget te blijven”, zegt architect Sarah Bijttebier. Ga je ook verbouwen en wil je je budget goed kunnen inschatten? Met deze tips maak je zelf al een ruwe schatting.

Je kan dit pand zelf bezoeken op zondag 15 mei tijdens de Renovatiedag.

De woonoppervlakte werd kleiner, maar door twee vides te creëren, ervaren de bewoners toch een ruimtelijk gevoel.

