Maximaal zwemplezier zonder hoge energiefactuur: zo pak je het aan

28 juni 2019

11u00

Bron: Livios 0 Livios Wat is er zaliger dan een frisse duik tijdens deze zomerse temperaturen. Maar om het hele jaar door van je zwembad te genieten, zal je het water moeten verwarmen. Met deze tips van Wat is er zaliger dan een frisse duik tijdens deze zomerse temperaturen. Maar om het hele jaar door van je zwembad te genieten, zal je het water moeten verwarmen. Met deze tips van bouwsite Livios doe je dat zonder dat je elektriciteitsfactuur de pan uit swingt.

Een watertemperatuur van 26 à 28 graden is een must voor wie wil genieten van zijn buitenzwembad. Omdat het klimaat ons hiervoor al te vaak in de steek laat, heb je verwarming nodig. Met deze tips hou je die verwarming én het onderhoud van je zwembad betaalbaar:

• Hoe groter en dieper je zwembad, hoe meer energie het kost om het op een aangename temperatuur te houden. Hou dus rekening met de afmetingen als je een zwembad wil plaatsen.

Tip: Zoveel ruimte moet je voor een zwembad voorzien.

• Een gemiddeld zwembad van pakweg 10 x 4 m en 1,5 m diep moet je bij intensief gebruik tot tien uur per dag filteren. Ken je het vermogen van je circulatiepomp? Dan kan je zelf uitrekenen hoeveel elektriciteit dat jaarlijks kost.

• Gebruik een alternatief systeem voor je zwembadverwarming, zoals een warmtepomp of zonnecollector. De kostprijs is aanzienlijk - reken op ongeveer 4.900 euro incl. btw voor een lucht-waterwarmtepomp - maar loont op termijn zeker de moeite. Lees hier hoe je een zonnecollector installeert.

• De gebruiksduur heeft een belangrijke invloed op de energiekost. Trek je al baantjes vanaf eind maart en zwem je door tot half oktober, dan kost je zwembad meer dan wanneer je het alleen in het toppunt van de zomer gebruikt. In de zomer geniet je waarschijnlijk ook meer van de gratis zonnewarmte.

Lees ook: Hoeveel kost een zwembad?

• Eén keer het water warm is, kan je je warmteverliezen beperken met een roldek. Het meest gebruikt zijn de automatische rolluiksystemen, waarmee je met één druk op de knop het doek in- of uitrolt.

• Maak er een gewoonte van om als je niet zwemt het zwembad af te dekken. Op een frisse dag is water van 28 graden al snel verdampt. Er bestaan ook roldekken uit isolerende lamellen die de warmte nog beter in je zwembad houden.

• Mag het helemaal groen? Kijk dan eens naar de zwembadlamellen met zonnecellen. Door de transparante bovenzijde en zwarte onderzijde ontstaat een microbroeikaseffect.

