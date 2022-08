Marc uit Tongeren plaatst zonnepanelen, thuisbatterij en slimme oplaadinstallatie: “Dag na dag zie ik de winst”

De familie Vandewal uit Tongeren investeerde in zonnepanelen, een thuisbatterij en slimme oplaadinstallatie. “Een serieuze investering, maar het loont de zeker de moeite”, vertelt Marc Vandewal aan bouwsite Livios . “Elke dag zien we de winst.”

Tien jaar geleden liet de familie Vandewal uit Tongeren een zonnepaneleninstallatie met een vermogen van 5 kilowattpiek plaatsen. De voorbije tien jaar volgden een tweede installatie van 5 kilowattpiek, een tweede omvormer, een oplaadinstallatie en een thuisbatterij. “Een serieuze investering, maar het loont de zeker de moeite”, zegt Marc Vandewal.

Marc Vandewal en zijn gezin wonen in een huis dat in 1987 is gebouwd en waar stookolie en een condensatieketel voor energie zorgen. De opwekking van sanitair warm water gebeurt deels op stookolie en deels via thermische zonnepanelen. Dat zijn panelen die zonne-energie opvangen en omzetten in thermische energie of warmte. Die zonnepanelen mag je niet verwarren met fotovoltaïsche of PV-zonnepanelen die zonne-energie omzetten in elektriciteit. De isolatie van de woning is nog de oorspronkelijke: 4 cm in de spouwmuren en 10 cm op het dak. In 2012 telde het gezin vijf leden, intussen zijn dat er drie.

“In 2006 hebben we een zwembad en een warmtepomp geplaatst”, zegt Marc Vandewal. “En wanneer die pomp in de zomer draait, hebben we nogal veel stroom nodig. Daarom hebben we in 2012 PV-zonnepanelen geplaatst, vlak voordat op 1 juli van dat jaar de steun via groenestroomcertificaten opnieuw zou verminderen.”

Zonnepaneleninstallatie

De installatie uit 2012 bevat 24 zonnepanelen en een omvormer, goed voor een vermogen van 5 kilowattpiek. Een andere installateur verdubbelde in 2019 die capaciteit door nog eens 25 zonnepanelen toe te voegen aan het dak. De familie Vandewal beschikt daarmee over 10 kilowattpiek, het maximum toegelaten vermogen voor privéwoningen. Inclusief de omvormer is voor die tweede installatie 6.800 euro betaald. De eerste installatie – ook inclusief omvormer -kostte een pak meer: ongeveer 13.100 euro. Wel kon Marc Vandewal voor de eerste installatie terugvallen op steun via groenestroomcertificaten. Die bevat daarvoor een aparte meter. Voor de tweede installatie had het gezin geen recht meer op subsidies, want je kan die maar één keer aanvragen.

Thuisbatterij

In 2021 kocht het gezin Vandewal een thuisbatterij van 15 kilowatt aan. “Die werd voor ons interessant dankzij de premies”, zegt Marc Vandewal. “Wij hebben die vooral nodig om ’s nachts de auto te kunnen opladen. Onze hybridewagen heeft 10 tot 11 kilowatt nodig om helemaal te zijn opgeladen. Dus rest er nog 4 tot 5 kilowatt voor andere toestellen die ’s nachts stroom afnemen: bijvoorbeeld de koelkast en de diepvries.”

Laadinstallatie

Dit voorjaar kreeg de woning er nog een toestel bij: aan de garagemuur kwam er een slimme Etrel-laadinstallatie voor de wagen. “Die laadpaal kijkt wat het huis nodig heeft aan stroom. Op basis daarvan neemt die dan wat er nog overblijft aan stroom”, legt Marc Vandewal uit. “Staat de zwembadpomp op, dan heeft het huis redelijk veel stroom nodig. Als je dan de stekker in de wagen steekt, dan dimt die automatisch. Zodra de zwembadpomp is uitgeschakeld, kunnen we de laadpaal op volle capaciteit gebruiken. Er zit een beveiliging op waardoor de laadinstallatie een maximum aan ampère kan laden.”

Kosten

De elektriciteitskosten voor het gezin Vandewal bedragen 1.100 euro per jaar. “We betalen iets minder dan 90 euro per maand. Dat zal ook ongeveer volstaan bij de afrekening. Vroeger, zonder zonnepanelen, had ik voorschotfacturen van 180 euro per maand en moest ik soms nog bijbetalen.”

De overtollige stroom zet Marc Vandewal terug op het net. Zo krijgt hij daarvoor geld van zijn energieleverancier. “De voorbije drie maanden heb ik door het mooie weer veel meer stroom geïnjecteerd dan dat ik er heb afgenomen. Maar in de winter is dat net omgekeerd. Van september tot eind februari moet ik in principe vooral stroom kopen. Energiedelen doe ik momenteel niet. Ik heb me daar nog niet echt in verdiept.”

Investering met return

Marc Vandewal geeft toe dat hij serieus heeft moeten investeren. Alles samen betaalde hij ongeveer 30.500 euro: 13.100 euro voor de eerste installatie, 6.800 euro voor de tweede installatie, 8.400 euro voor de batterij en 2.200 euro voor de laadinstallatie. “Maar zodra alles functioneert, zie je dag na dag je winst.” Voor een deel van die investering kon Marc Vandewal terugvallen op overheidssteun. Voor de thuisbatterij ging het om een premie van ongeveer 2.100 euro. Marc krijgt daarnaast een groenestroomcertificaat telkens hij 1.000 kilowattuur stroom heeft geproduceerd waardoor 217 kg CO2-uitstoot is vermeden. De hoogte van een groenestroomcertificaat hangt af van het jaar waarop je je zonne-installatie in gebruik nam. Bij Marc gaat het om 230 euro per certificaat.

jarenlang minder stroomkosten

Op 12 augustus 2022 gaf de meterstand een verbruik van 56.193 kilowattuur aan. Met dat volume is Marc intussen toe aan zijn 56ste groenestroomcertificaat. Het betekent dat hij al 12.880 euro (56 x 230 euro) heeft gerecupereerd van de 13.100 euro die hij neertelde voor zijn eerste installatie. “In een normaal jaar brengt de installatie vijf groenestroomcertificaten op, maar dit jaar zou dat door het mooie weer wel eens meer kunnen zijn”, geeft hij aan. “Bij mijn volgende certificaat is mijn installatie terugbetaald, maar in principe is dat al veel eerder gebeurd omdat ik sinds mijn zonnepanelen al die jaren minder stroomkosten had”, besluit Marc.

