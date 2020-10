Makelaars regelen voortaan ook verhuis en energiecontract

Woon.Wie een huis koopt via een makelaar kan voortaan ook gratis hulp krijgen bij de zoektocht naar een verhuisfirma én het vinden van een gunstiger contract voor gas, elektriciteit, water, internet, televisie, … Dat is mogelijk dankzij de nieuwe digitale service ‘Smooved’ van drie jonge Antwerpse ondernemers. Zij hebben al meer dan 100 partnerships met groepen zoals Dewaele Vastgoedgroep, Hillewaere, Heylen Vastgoed en ook met projectontwikkelaar Upliving.

Het is dezer dagen een van de eerste vragen die een makelaar krijgt, nadat kopers hun handtekening hebben gezet: ‘Kunnen jullie ook onze verhuis regelen?’ “En dat is niet eens zo’n gekke vraag. De gemiddelde werkende Belg heeft tegenwoordig 7 uur per week minder tijd dan 25 jaar geleden, leeft vaak met heel wat stress en wil dan ook ontzorgd worden voor van alles en nog wat. Bij de aankoop van een huis is dat niet anders”, klinkt het bij Smooved.

“Vandaar dat we onze service in het leven hebben geroepen. In enkele minuten tijd helpen we om alle contracten voor gas, elektriciteit, water, internet, televisie, telefonie en verzekeringen in één keer te regelen - en vooral: daarbij meteen de goedkoopste leverancier en formule te selecteren. Daarnaast kan je ook een fysieke verhuisservice regelen en je post laten doorsturen naar je nieuwe adres. Kortom: minder paperassen, geen opzoekingswerk en meteen het goedkoopste contract voor onder andere elektriciteit, gas en telecom.”

Hun verdienmodel zit in de commissie die ze van de energie-, telecom- en verzekeringsbedrijven krijgen. Er is een heel brede waaier aan leveranciers bij de start-up aangesloten. Voor energie is dat bijvoorbeeld zowel Eneco als Lampiris, Luminus, Essent, Octa+, Bolt en Mega. De klanten worden dus niet naar één of twee specifieke spelers geleid. Dat geeft de doorslag bij makelaars, die kopers op een zo breed mogelijke manier willen bedienen.

Ook particulieren kunnen rechtstreeks en gratis bij Smooved aankloppen. Klik hier voor meer info.