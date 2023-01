Makelaars bespreken trends op de huizenmarkt in 2023: “De prijzen van oud en nieuw vastgoed gaan steeds verder uit elkaar liggen”

Opleiding Vastgoed booming business dankzij vele televisieprogramma’s: “Maar ze geven zo'n vertekend beeld, het is meer dan de master bedroom aanwijzen”

Nooit eerder kozen zoveel studenten voor de opleiding Vastgoed, met dank aan televisieprogramma’s zoals ‘Huizenjagers’ en ‘Blind gekocht’. De meeste hogescholen spreken van een verdubbeling in de cijfers, bij andere gaat het zelfs over een vervijfvoudiging. Al zijn docenten sceptisch over die stijging. “Veel studenten komen er pas in de loop van het eerste jaar achter dat het meer is dan lyrisch worden over een huis”, zegt Dagmare Lockefeer, lector aan HOGENT.

30 augustus