Makelaar gaat (figuurlijk) over lijken om flat te verkopen Bjorn Cocquyt

20 februari 2020

13u14 3 Woon. Elke dag komen er honderden nieuwe appartementen en huizen bij op de vastgoedmarkt. Probeer dan maar eens op te vallen als het om een doorsneepand gaat. Creatief uit de hoek komen, is dus de boodschap. En dat is precies wat het immokantoor van dit appartement doet. Valentijn inspireerde hen om een passionele moord in scène te zetten en het fotorelaas– inclusief lijk - online te gooien.

“Bij Ugly.be doen we meer dan zomaar een huis in de markt plaatsen. We hebben een stylist, fotograaf en redacteur die samen rond elke woning een verhaal opbouwen. Vaak is dit gebaseerd op unieke eigenschappen van het vastgoed, maar niet elk huis of appartement kan eruit springen en dan is het zaak om op andere manieren creatief te zijn”, klinkt het.

(lees verder onder de foto’s)

“Valentijn bracht ons op het idee om dit appartement wat exposure te geven met een bijzondere fotoreeks. We ensceneerden ter plaatse een crime scene met bloedsporen, een gebroken fles en zelfs een lijk onder een wit laken. We kregen al tal van reacties binnen waaruit blijkt dat mensen onze ludieke aanpak duidelijk kunnen smaken. En wat belangrijker is: er staan al verschillende bezoeken ingepland.”

Ugly.be heeft twee advertenties voor het appartement. De foto’s met het ‘dode' lichaam vind je hier op hun eigen site, de gecensureerde versie staat op Immoscoop. Oh ja, voor de geïnteresseerden: het vernieuwde appartement van 92 m² met drie slaapkamers in Berchem wordt verkocht voor 189.000 euro.