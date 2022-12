Mag je zelf een kerstboom gaan kappen in het bos?

Straks krijgt de gezellige en fris geurende kerstboom weer een plaatsje in onze woonkamer. Maar zo’n dennenboom, mag je die zomaar kappen in een bos en naar huis meenemen? We vragen het aan Pierre Demesmaeker van Inter-Arbo uit Vlezenbeek, gespecialiseerd in het vergund kappen en plaatsen van immense kerstbomen, zoals op de Grote Markt van Brussel, Antwerpen en Hasselt.

“Voor productiekerstkomen, bestemd voor de huiskamer, moet je in principe naar een kwekerij. Zij produceren die puur omdat de vraag naar die dennenbomen groot is”, merkt Pierre op. “De voorbije twintig jaar is de gewone fijnspar, de klassieke kerstboom, veel minder populair geworden, en gaat de voorkeur meer uit naar de edelden, de Nordmann. Vooral omdat de Nordmann in de huiskamer beter zijn naaldjes houdt. Uiteraard mag je niet zomaar ergens een boom uit de natuur weghalen. Dat mag niet. Dat ligt wettelijk vast, net zoals je ook niet zomaar in de natuur op jacht mag gaan.”

Bos heeft ruime definitie

In een bos zomaar een dennenboom – of om het even welke andere boom – omhakken is strafbaar, zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse overheid ijvert voor het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken in Vlaanderen. Volgens dat agentschap moeten we ‘een bos’ ruim zien. “Ieder stukje grond in Vlaanderen waarvan bomen, met of zonder houtachtige struikvegetatie, het hoofdbestanddeel uitmaken en waar een boseigen fauna en flora aanwezig is, wordt in Vlaanderen wettelijk als bos beschouwd.”

Maar op die algemene wettelijke definitie bestaan tal van uitzonderingen. Ook gronden zonder bomen kunnen juridisch als bos beschouwd worden. Of het om een bos gaat, staat los van de ruimtelijke bestemming, de oppervlakte van de grond of het aantal volwassen bomen dat erop staat. Daardoor kan ook het groepje bomen in je tuin soms als een bos worden beschouwd. Ook in Brussel (Leefmilieu Brussel) en Wallonië (Direction de la Nature et des Espaces verts van het Waalse Gewest) interpreteert de overheid het begrip ‘bos’ heel ruim.

Quote Je krijgt ook een boete voor een huiskamer­kerst­boom van 80 tot 180 centimeter. Want je schaadt de natuur en je pleegt een diefstal.

Boetes kunnen variëren

Elk gewest heeft zijn eigen wetgeving. De boetes kunnen sterk variëren, niet alleen naargelang het gewest, maar vooral op basis van de gemeente en de locatie of het domein waar het strafbaar feit plaatsvond. “Waar je je ook bevindt, als een de boswachter of opzichter je betrapt, dan krijg je een boete”, zegt Pierre. “De hoogte van de boete is afhankelijk van het beheer waaronder het bos valt. Dat kan een gemeentelijke gasboete zijn, maar op provinciaal of gewestelijk niveau ook een boete die de rechter bepaalt. En ja, je krijgt dan ook een boete voor een huiskamerkerstboom van 80 tot 180 centimeter. Want je schaadt de natuur en je pleegt een diefstal.”

Pierre geeft nog mee dat er geen zones zijn waar je op eigen houtje een boom mag kappen. “Er zijn ook geen zones waar je zomaar koeien mag pikken”, lacht hij. “En je mag de kippen van je buurman ook niet stelen als die ergens in een weide rondhuppelen.”

Lees ook: