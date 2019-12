Mag je laminaat leggen in de badkamer? Redactie

13 december 2019

11u00

Bron: Livios Laminaat is een betaalbaar alternatief voor parket. Het vergt weinig onderhoud en laat zich ook makkelijk plaatsen. Maar in één ruimte in huis tref je het nog niet zo vaak aan: de badkamer. Mag dat wel, laminaat in je badkamer plaatsen? Bouwsite Livios zocht het uit.

Laminaat wordt vaak in één adem genoemd met parket, maar eigenlijk is het een volledig andere vloerbedekking. Een laminaatvloer is een gelaagde vloer met als basis een HDF-kern. Bovenop die kern komt een decorlaag. Dat is een foto met zeer hoge resoluties van echt hout of natuursteen.

Op de decorlaag komt een transparante, slijtbestendige bovenlaag die bescherming bidet tegen vlekken, schokken, krassen, schroeiplekken en huishoudelijke chemische producten. De onderste laag, of tegenlaag, zorgt ervoor dat de plaat perfect evenwichtig is en niet zal kromtrekken of doorzakken.

Geen garantie

Tot enkele jaren geleden was laminaat geen goede keuze voor vochtige ruimtes zoals de keuken en badkamer. Het was vochtgevoelig, waardoor fabrikanten geen garantie gaven als laminaat in de badkamer werd geplaatst. Als er water tussen of onder de panelen kwam, kon het laminaat gaan kromtrekken. Op termijn kwamen de verschillende lagen van het laminaat ook los van elkaar en dan is je vloer natuurlijk niet veel meer waard.

Waterdichtheidstests

Daarom hebben fabrikanten alles op alles gezet om de vochtbestendigheid van laminaat aan te pakken. “Om te kunnen spreken over op-en-top waterdicht laminaat, moet je het volledige oppervlak van de vloer, dus ook de voegen, schuine randen en vloer- en wandaansluitingen, testen”, vertelt Sophie Hautekeete van Quick-Step.

“Daarom ontwikkelden we enkele waterdichtheidstests (een dweiltest, een watercilindertest en een test onder realistische omstandigheden).” Vandaag vind je verschillende waterbestendige collecties op de markt en kan je laminaat dus ook perfect in vochtige ruimtes leggen.

