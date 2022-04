Mag ik nog groenten eten uit de tuin als ik een asbestdak heb? En kunnen kinderen veilig buiten spelen? Vijf vragen over asbest beantwoord

LiviosAsbest: een woord dat bij huiseigenaars en huizenjagers het angstzweet doet uitbreken. Asbestdeeltjes zijn schadelijk wanneer je ze inademt. Ze hopen zich op in de longen en kunnen na langdurige blootstelling ziektes als longkanker veroorzaken. Wat als er asbest in je dak verwerkt zit? Mag je dan nog groenten uit je tuin eten? En kan je zelf het mos van je dak verwijderen? Bouwsite Livios beantwoordt de vijf meest gestelde vragen over asbest.

Sinds 1998 is asbest verboden. Omdat asbest goed isoleert, goedkoop is en makkelijk te bewerken valt, werd het vroeger verwerkt in meer dan 3.500 verschillende toepassingen, zoals isolatiemateriaal, leidingen, daken én gevels. Volgens de OVAM kan je vandaag nog in ruim 2,8 miljoen Vlaamse woningen asbest aantreffen. Het is trouwens verplicht om een asbestattest voor te leggen wanneer je een woning verkoopt die gebouwd is voor 2001.

Mag ik asbest zelf verwijderen? Of moet dat altijd via een professional?

In sommige gevallen mag je zelf asbest weghalen:

• In binnenruimtes mag je onbeschadigde hechtgebonden asbestplaten verwijderen als ze ook tijdens het weghalen niet breken.

• Buiten mag je ook hechtgebonden asbest vervangen dat licht beschadigd is, maar dan enkel als er geen vrije vezels zichtbaar zijn.

Met hechtgebonden asbestmaterialen bedoelen we materialen waarin het asbest stevig vast zit, zoals bijvoorbeeld harde asbestrijke platen. Beschadigde asbestmaterialen mag je nooit zelf weghalen. Je loopt dan te veel risico en moet de hulp van een professional inroepen.

Let op, je moet wel altijd beschermende kledij en afwasbare schoenen dragen, een FFP3-masker opzetten en een wegwerpoverall aantrekken.

Mag ik zelf mos van mijn asbestdak verwijderen?

Het antwoord is klaar en duidelijk: neen. Een asbestdak reinigen of ontmossen is verboden. Je mag een dak met asbest op geen enkele manier reinigen. Niet met een hogedrukreiniger, noch met een borstel, schuurpapier of enig ander middel. Wil je af van het mos op je asbestdak? Dan moet je het dak op een veilige manier laten vervangen door een asbestvrij exemplaar.

Mag ik nog groenten eten uit de tuin als er zich een dak met asbest in de buurt bevindt?

Asbest is schadelijk wanneer je er kleine vezels van inademt. Stel dat er water over een asbestdak stroomt en daarna op je moestuin zou vallen, dan loop je geen gevaar. Ook als je een asbestdak laat vervangen en er daarbij mogelijk schadelijke deeltjes zijn vrijgekomen, moet je de moestuin niet slopen. Planten kunnen de asbestdeeltjes namelijk niet opnemen. Je mag die zelfgekweekte tomaten, aardbeien en courgettes dus gewoon opeten.

En wat met de eieren van je kippen? Ook die mag je nog steeds gebruiken. Vrijgekomen asbest kan namelijk niet binnendringen tot in het ei. Je kippen kunnen wel last ondervinden als ze de asbestdeeltjes inademen, net zoals mensen.

Kan ik regenwater gebruiken dat via een asbestdak in de regenpijp stroomt?

Dat is geen goed idee. Regenwater neemt namelijk losse asbestvezeltjes mee wanneer het over je dak stroomt. Asbest komt dan in je regenput terecht en hoopt zich daar op. Vooral wanneer er weinig water in de regenwaterput staat, kan asbest opgepompt worden. Lees hier hoe je je regenput moet reinigen.

Kunnen mijn kinderen nog in de tuin spelen als er vermoedelijk een dak met asbest op het (tuin)huis ligt?

Daarmee is het oppassen. De asbestvezels kunnen namelijk meespoelen met het regenwater en zich opstapelen in de dakgoot. Bij droog weer kan het asbest zich dan in de lucht verspreiden via de wind. In de zone rondom het dak lopen je kinderen dus een hoger risico om asbestdeeltjes in te ademen.

De oplossing? Het asbestdak vervangen. In tussentijd laat je je kinderen wat verder uit de buurt van het asbestdak spelen.

