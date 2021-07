Maak van je voortuin een blikvanger met deze tips

LiviosDe ruimte vóór je woning is te waardevol om alleen maar resttuin te zijn. Maak er liever een heuse voortuin van: een buitenruimte die meer is dan een parking voor je fiets of auto en die je voor meer gebruikt dan om je woning te betreden of te verlaten. Bouwsite Livios helpt je op weg.

Het zit er bij ons ingebakken: een voortuin moet open en bloot naar de straat liggen, te kijk voor iedereen en met als enige (belangrijke) functie ʻvoorgrond vormen voor de woningʼ. Zelf kijk je er zelden op uit; woningen zijn nu eenmaal meer georiënteerd op de private achtertuin. In die achtertuin leven we, maken we het gezellig met een terras, ruimte om te zonnen of te luieren en groenaankleding naar eigen smaak.

Logisch lopen

Het toegangspad naar de voordeur kan een sterk accent zijn in de tuin, zich bescheiden inpassen in de beplanting of deel uitmaken van de oprit. Aan jou de keuze. Belangrijk is wel dat het pad zo veel mogelijk de logische looplijn volgt en je bezoekers niet dwingt tot nodeloos slalomwerk. Met een breedte van pakweg één meter laat een pad twee personen naast elkaar stappen zonder al te opzichtig aanwezig te zijn. Bij de voordeur is een breder vlak wenselijk: zo kan wachten, verwelkomen en afscheid nemen comfortabel verlopen. Blauwe steen en natuursteen in al hun variaties zorgen hier voor extra stijl. Leidt het tuinpad verder de achtertuin in en heb je liever dat bezoek aanbelt aan de voordeur, snijd het tuinpad dan af door er links en rechts planten over te leiden en/of het te versmallen. Je kunt eventueel zelfs voor een andere kleur of verharding kiezen.

Volledig scherm © Splendid Woningbouw

Discrete en dus smalle inrit

De inrit, met eventueel extra fietsen‑ of autoparking, neemt flink wat ruimte in beslag maar laat dat bij voorkeur niet opvallen. Houd hem daarom smal: niet breder dan twee meter vijftig. Een andere optie is alleen de banden echt stevigheid te bieden, bijvoorbeeld met grasdallen of gazontegels, en de stappaden links en rechts van de auto weervast uit te voeren met een gesloten verharding. Als je voor een autobreed steentapijt kiest, beperk de impact dan door een sober materiaal in een onopvallende kleur te gebruiken. Grijstinten en met de gevel corresponderende kleuren lenen zich daarvoor het best. Gravelverhardingen, gefixeerd in stabilisatietapijten en ‑matten zijn een volwaardig en trendy alternatief voor traditionele betonstraatsteen‑ en keiverhardingen. Een extra troef is dat ze waterdoorlatend zijn en waterslokkers of goten en afvoerleidingen overbodig maken.

Ook ‘s nachts zicht

In eerder donkere straten en wijken is verlichting van het tuinpad een aanrader, bij trappen is ze een must. Laag uitwaaierende verlichting wijst je de weg en kan aangestuurd worden door een bewegingssensor. Een wat hogere lamp met sfeerverlichting hoort aan het begin van het tuinpad. Aangestuurd door een tijd‑ of dag-nachtschakelaar brandt die lamp wanneer je maar wilt dat bezoek de toegang naar je woning gemakkelijk vindt. Idem voor de eigenlijke inrit of verharding waarop je een auto parkeert.

Volledig scherm © Tuinarchitectengroep E.C.O

Gras of planten?

Om een gazon presentabel te houden zijn minstens 25 maaibeurten en twee‑ tot driemaal afranden per jaar nodig. En dan vermelden we het optionele verticuteren, bemesten en kalk strooien niet eens. Een tuin gevuld met planten is heel wat gemakkelijker. In het voorjaar verwijder je alle afgestorven plantendelen en strooi je compost of mest om de planten een snelle start te gunnen. Tussendoor komen mogelijk nog een opschikbeurt met hier en daar een plantsteuntje en het wieden van wat onkruid, maar groei en bloei is verzekerd. Belangrijk is wel dat het plantenassortiment aangepast is aan je tuin: aan de bodemsoort en aan zon en schaduw.

Vraag dus raad in het plantencentrum of aan een tuinarchitect of ‑aannemer. Neem bij consultatie best enkele foto's mee zodat je de bloemkleur en ‑structuur kunt afstemmen op de architectuur en de uitstraling van je woning, tuinpad en inrit. Een gevarieerd plantenassortiment, eventueel aangevuld met voorjaarsbloembollen (krokus, narcis, sterhyacint), kleurt je voortuin zo goed als het hele jaar door. In volle winter geven dauw en rijp extra bekoorlijkheid aan verdroogde bloemhoofden en zaaddozen terwijl een solitairheester (zoals bijvoorbeeld Japanse esdoorn) op dat moment charmeert met zijn takkenspel. Werk eventueel af met enkele wintergroene planten om de tuin wat kleur te geven.

Volledig scherm © Kreon

Zonnen in de voortuin

Hoe meer je de voortuin inricht, hoe meer je ervan wilt genieten en dat niet alleen van achter het raam. Mogelijk ontdek je zelfs dat de voortuin de uitgelezen plek is om te profiteren van een streepje avondzon of een vleugje schaduw op warme zomerdagen. Een miniterras, maar ook een zitmuur of trap zijn dan aanraders. Zit je niet graag te kijk of word je liever niet te veel aangesproken door buren, kapsel je zithoek dan in met een scherm of haag. Hoger dan 150 cm hoeft je cocon niet te zijn.

Uit het oog

Ben je absoluut op privacy gesteld, scherm je voortuin dan af. Een natuurlijke schutting zoals een haag is mooier dan een scherm, maar vraagt wel onderhoud. Bij wintergroene planten is taxus een aanrader. Je houdt het mooi in model met slechts één snoeibeurt per jaar. Ook beuk en liguster vermijden het jaar rond pottenkijkers. Beuk bewaart zijn dorre blad in de winter, liguster laat zijn oude blad pas in het voorjaar vallen. Als je in de winter iets meer openheid naar de omgeving wilt, plant dan een haagbeukenhaag.

Lees ook

Bron: Livios