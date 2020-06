Miele Gesponsorde inhoud Maak van je huis een propere en allergievrije zone dankzij de Triflex steelstofzuiger van Miele Zorg voor elkaar met Miele Advertorial van Miele

11 juni 2020

De ene stofzuiger is de andere niet en de keuze aan stofzuigers is vandaag enorm groot. Op zoek naar een stofzuiger die beschikt over alle denkbare troeven? Aarzel niet en kies voor één van de nieuwe snoerloze Triflex steelstofzuigers van Miele. In vergelijking met een klassieke stofzuiger heeft Triflex vele voordelen die je leven een stuk gemakkelijker én gezonder maken want ook onzichtbaar stof pakt deze stofzuiger snel en doeltreffend aan.

Genadeloos voor het fijnste stof

Triflex beschikt over een HEPA-Lifetime filter die zelfs microscopisch kleine deeltjes en allergenen voor 99,999% opvangt en filtert. Hierdoor dwarrelen ze niet in de lucht. Resultaat: je huis wordt een allergievrije zone en dus heel wat gezonder!

3-in-1 innovatie

De PowerUnit kan zowel boven- als onderaan worden aangebracht zodat je de stofzuiger op tal van verschillende manieren kan gebruiken. Heb je nood aan een compacter toestel? Geen probleem! Dan gebruik je de Miele Triflex gewoon als kruimeldief.

Licht en wendbaar: Doordat het gewicht is verdeeld in de steel die je vooruit duwt, is Triflex licht en bijzonder wendbaar. Trappen en moeilijk bereikbare hoekjes kan je daardoor makkelijk stofzuigen. Ook onder een lage sofa wordt het veel eenvoudiger stofzuigen.

Makkelijk op te bergen: Triflex is compact van vorm en dus makkelijk op te bergen. Je kan hem vastklikken in een oplaadmodule aan de wand. Zo staat hij mooi uit de weg en is hij klaar voor gebruik bij de volgende schoonmaakbeurt.

Snoerloos: Snel even stofzuigen is geen probleem omdat het een snoerloze stofzuiger is. Hierdoor hoef je niet langer het snoer uit te rollen, of op zoek te gaan naar een stopcontact. De kruimels die zich dagelijks verzamelen onder de keuken- of eettafel zijn zo weer weg!

Super krachtig: Dankzij de vortex-technologie is Triflex bijzonder krachtig. Stof en vuil worden daardoor snel en probleemloos opgenomen.

Benieuwd geworden naar het Miele Triflex gamma? Neem dan een kijkje in de Miele online shop. Alle toptroeven van deze super stofzuiger worden daar uitgebreid beschreven en je ontdekt er ook het volledige assortiment Miele stofzuigers.