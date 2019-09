WOON.LIVIOS Gesponsorde inhoud Maak je woning warmtepompklaar Aangeboden door Daikin

17 september 2019

Of je nu renoveert of niet, oude verwarmingssystemen vervangen door een energiezuinige warmtepomp is altijd een goed idee. Om er niet onvoorbereid aan te beginnen, informeert Daikin je hoe je je woning warmtepompklaar maakt.

Warmtepompen vormen een uitstekend alternatief voor een klassieke verwarmingsinstallatie. Een warmtepomp heeft een laag energieverbruik en het is een milieuvriendelijke oplossing die beduidend minder CO2 uitstoot dan traditionele verwarmingssystemen zoals een gas- of een stookolieketel. Zo ben je niet alleen duurzaam bezig, ook de waarde van je woning stijgt.

Is je woning er klaar voor?

Op de renovatiemarkt zijn er drie mogelijkheden om een warmtepomp in te zetten voor de verwarming van de woning: de vervanging van de bestaande ketel door een warmtepomp, de vervanging door een hybride warmtepomp met geïntegreerde gasketel of de koppeling van een warmtepomp aan de bestaande ketel, het zogenaamde bi-valent systeem. Niet elke woning is geschikt voor een warmtepomp. Hou hier rekening mee.

1. Een goede isolatie is noodzakelijk

Ga voor een performante dak-, muur-, vloer- en glasisolatie. Vervang de ramen uit enkel glas door hoogrendementsglas, vermijd koudebruggen en ga op zoek naar warmteverliezen. Die zitten soms in een klein hoekje, tussen de spleten aan de deuren, via oude stopcontacten… Hoe beter de woning is geïsoleerd, hoe hoger het rendement van een warmtepomp.

2. De benodigde watertemperatuur

Om te weten welke warmtepomp geschikt is voor jouw woning, is het noodzakelijk de benodigde watertemperatuur te kennen. Een lage-temperatuurwarmtepomp is geschikt tot 50 °C wateraanvoertemperatuur, bij een hoge-temperatuurwarmtepomp stijgt dit tot 70 °C. De benodigde watertemperatuur is afhankelijk van het type warmte-afgiftesysteem. Zo wordt bij vloerverwarming het water op lage temperatuur (maximum 35 tot 45 °C) verdeeld. Een lage-temperatuurwarmtepomp is hier dus de ideale oplossing. Gebruik je radiatoren, dan moet je weten of het gaat om lage-temperatuur- of hoge-temperatuurradiatoren.

3. Radiator op hoge of lage temperatuur

Voor een lage-temperatuurwarmtepomp heb je lage-temperatuurradiatoren nodig. Ben je niet zeker dat je huidige radiatoren kunnen functioneren met een lage-temperatuurwarmtepomp? Controleer dit dan eerst door de aanvoertemperatuur van het cv-water te verlagen tot 50 °C. Doe dit op een koude dag en zet alle radiatoren open. Controleer nadien of je woning voldoende warm blijft. Worden je oude radiatoren verwarmd door een gas- of mazoutketel, dan zijn dit waarschijnlijk hoge-temperatuurradiatoren. Dit is het geval in de meeste bestaande en zeker in oudere woningen. De maximale wateraanvoertemperaturen voor deze radiatoren ligt tussen 65 °C en 90 °C. Wens je die te behouden? Dan heeft Daikin goed nieuws. Indien de woning prima geïsoleerd is, kunnen dezelfde radiatoren behouden blijven met lagere wateraanvoertemperaturen tussen 50 °C en 70 °C. De nieuwe state of art Daikin Altherma 3 H Hoge Temperatuur lucht/water warmtepomp is het geschikte toestel om hierop aan te sluiten. Met temperaturen tot 70 °C kan dit toestel de bestaande radiatoren gebruiken om de woning te verwarmen. Zo bespaar je de kost van nieuwe radiatoren of de installatie van vloerverwarming, maar geniet je toch van de voordelen van een warmtepomp.

Dit zijn de troeven van de Daikin Altherma 3 H Hoge Temperatuur lucht/water warmtepomp:

• Watertemperaturen tot 70 °C, zelfs bij -15 °C.

• Eenvoudige vervanging van de bestaande ketel zonder verwarmingsbuizen te vervangen + combineerbaar met hoge-temperatuurradiatoren.

• Laag energieverbruik: A+++ energielabel voor verwarmen.

• Beschikbaar in 3 capaciteiten: 14, 16 en 18 kW en in monofasige- of driefasige uitvoering.

• Versies ‘enkel verwarmen’ of ‘verwarmen en koelen’.

• Keuze uit wandmodel of geïntegreerd model met boiler (180 of 230 liter).

• Bestuurbaar vanop afstand via Smartphone Daikin Controller.

Leverbaar vanaf januari 2020.