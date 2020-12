Maak je woning klaar voor vriestemperaturen met deze tips

1. Koude buiten, warmte binnen

Dakisolatie is een van de beste investeringen voor je woning. Maar liefst 30% van de warmte in huis gaat verloren langs een niet-geïsoleerd dak. Isoleren levert je dus een flinke besparing op voor je energiefactuur. Bovendien verhoogt het je comfort. Je zal minder snel een koudegevoel hebben in huis en het duurt minder lang om die weer op temperatuur te brengen. Een kleinere, goedkopere verwarmingsketel kan volstaan. Prettig voor je portefeuille én voor het milieu. Het plaatsen van dakisolatie is een ideale doe-het-zelfklus. Zeker als het om een hellend dak gaat. Gebruik je je zolder niet? Dan kan je beter de zoldervloer isoleren. Zo hoef je die ongebruikte zolder niet te verwarmen.

2. Frisse lucht in huis

Het lijkt misschien een tegenstrijdige tip, maar zeker in de wintermaanden, en vooral in tijden van corona, is het belangrijk dat je je huis goed verlucht. In dit seizoen zitten we veel meer binnen en staat je verwarming ’s ochtends al aan. Een kwartiertje per dag de ramen openen, is voldoende om die vochtige lucht in huis in te ruilen voor droge buitenlucht. Droge lucht is bovendien makkelijker te verwarmen dan vochtige lucht. Als je een ventilatiesysteem hebt, hoef je hier natuurlijk niet van wakker te liggen. Dat zorgt het hele jaar door voor een optimaal binnenklimaat. Lees hier hoe je gecontroleerd kan ventileren.

3. Bescherm je leidingen tegen waterschade

Van zodra het vriest, waarschuwen watermaatschappijen voor bevroren leidingen en watermeters. Met enkele simpele ingrepen kan je veel ellende voorkomen. Verwarm de plaatsen waar de buizen liggen en bedek meters en buizen met dekens. Ook het water in buitenkranen kan bevriezen en de leidingen of kranen beschadigen. Voorkom dit door de toevoer naar de kraan af te sluiten en het water in de leiding te laten weglopen. Meer weten? Ontdek hier hoe je je leidingen winterklaar maakt.

Tip: Wil je buiten aan de slag met elektriciteit, bijvoorbeeld voor je kerstlampjes? Check dan zeker of jouw kerstverlichting hier wel voor geschikt is. Klem het snoer zeker niet tussen een raam of deur. Gebruik je een verlengkabel? Zorg er dan voor dat alles goed in mekaar zit zodat er geen vocht tussen kan. En om het veilig te houden neem je voor buiten best een 3-polige stekker.

4. Doordacht verwarmen

Tijdens de koude wintermaanden draait je verwarmingsinstallatie overuren. En dat merk je natuurlijk aan je stookkosten. Maar die kan je gelukkig binnen de perken houden met enkele klusjes. Zo verbruikt een verwarmingsketel met zuivere filters en een proper afzuigsysteem minder energie tijdens het stoken. Verwarm ook niet of nauwelijks in kamers waar je niet zit of die je niet veel gebruikt. Bedek je radiatoren niet met allerhande spullen. Hierdoor heeft die minder ruimte om warmte af te geven. Ga je er enkele dagen tussenuit? Zet je chauffage dan niet dagenlang af bij vriestemperaturen. Hierdoor kan het water in de buizen bevriezen waardoor je leidingen barsten. Vooral buizen op slecht geïsoleerde plaatsen zoals zolders en kelders lopen veel risico en moet je extra beschermen met isolatiemateriaal of verwarmingskabels. Nog zuiniger omspringen met je verwarming? Overweeg dan zeker ook een van deze opties.

5. Een dak in topvorm

Vallende bladeren en ander vuil zijn typische boosdoeners bij verstopte dakgoten. Controleer daarom tijdens de herfst en winter regelmatig op verstoppingen of sluit problemen uit met een antibladnet. Reinig ook je regenpijp. Als die buis verstopt zit, kan je een ontstoppingsveer gebruiken of een hogedrukreiniger met rioolreinigingsset om de vuilophoping los te spuiten. Als je dan toch aan je dak aan het werken bent, kijk je best ook even na of het nog volledig in orde is. En vervang tijdig beschadigde dakpannen of leien. Meer weten? Lees alles over het onderhoud van je dak.

Snelle tips & tricks

- Maakt je radiator tikkende of borrelende geluiden? Of blijft die bovenaan koud? Dan is het tijd om je radiator te ontluchten.

- De meeste cv- of gasboilers bereiken temperaturen tot 80 °C of meer. Je boiler iets lager afstellen (niet onder 65 °C) kan geen kwaad en is goed voor je portemonnee.

- Metsel niet bij middagtemperaturen lager dan 5 °C. De kans op nachtvorst en bijgevolg beschadigd metselwerk is te groot.

- Niks gezelliger dan opwarmen bij je open haard of kachel. Maar vooraleer je die deze winter aansteekt, laat je best eerst de schoorsteen reinigen om brand en andere gevaren uit te sluiten. Aan de slag!

- Voer geen schilderwerken uit buiten. Als het vriest kunnen er problemen optreden bij de hechting van de verflagen.

- In de donkere wintermaanden maak je het meest gebruik van je verlichting. Kies voor zuinige spaar- of ledlampen. Dat scheelt weer een stuk op je energierekening.

