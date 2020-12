Maak je verlichting energiezuinig met deze vier tips

Stap 1: ga voor ledverlichting

Heb je nog halogeen-, TL- of spaarlampen? Dan kan je ze vervangen door een ledlamp. Ledlampen hebben een langere levensduur van gemiddeld 20.000 tot 50.000 branduren. Een ledlamp gaat 20 tot 50 jaar mee, als je de lamp 3 uur per dag laat branden. Ze hebben een hoog lichtrendement en zijn zeer efficiënt.

Ledlampen geven onmiddellijk 100 procent licht, in tegenstelling tot spaarlampen. Ze zijn in alle varianten verkrijgbaar (met dimmer, sensor, etc.) en je kan ze ook buiten gebruiken. Per gloeilamp die je vervangt door een ledlamp win je bovendien op jaarbasis 10 euro. Een ledlamp gaat vijftien keer langer mee dan een gloeilamp en je bespaart op je verbruik. De aankoop van ledverlichting is wel duurder. Maar op lange termijn bespaar je 400 euro per jaar, als je weet dat een gemiddeld huis 40 lichtpunten heeft.

Stap 2: gebruiksvriendelijke verlichting

Lampen die aanspringen, als het donker wordt of als je een ruimte binnenkomt? Lampen vanop afstand bedienen. Tegenwoordig kan je verlichting helemaal afstemmen op jouw woonsituatie. Lees hier hoe je dat het best doet.

Lichtsensoren

Lichtsensoren meten de hoeveelheid licht in huis. Als er voldoende daglicht is, gebeurt er niets. Maar als het buiten donker of bewolkt wordt, springt je verlichting automatisch aan. Met dimmers kan je zelfs de intensiteit bepalen.

Bewegingsmelder

Als je een bewegingsmelder aan je verlichtingsinstallatie koppelt, wordt het nog een pak energiezuiniger en comfortabeler. Dan brandt het licht enkel nog, als er iemand in de ruimte aanwezig is. Gedaan met energieverspilling. Zeker in donkere ruimtes hebben lichtsensoren alleen weinig zin en is het veel beter om bewegingsmelders te gebruiken. Zo verhoog je ook je comfort want alles gebeurt automatisch. En wil je toch manueel ingrijpen, dan is dat natuurlijk ook nog mogelijk.

Slimme verlichting

Ga je nog een stap verder? Kies dan voor het juiste licht op het juiste moment. Met slimme verlichting schakel je jouw lampen aan en uit en stel je zelfs de kleur in. Ben je op vakantie? Dan schakel je de lamp in je woonkamer aan en uit vanuit je luie strandstoel. Zo lijkt je huis toch bewoond. Naast deze standaardfuncties heb je ook extra mogelijkheden. Een lamp laten aangaan als je de oprit oprijdt? Via geofencing stuurt je smartphone een signaal uit, als jij bijna op je oprit bent. Dankzij slimme verlichting kom je nooit meer in het donker thuis.

Volledig scherm Lampen die aanspringen als het donker wordt of als je een ruimte binnenkomt? Tegenwoordig kan je verlichting helemaal afstemmen op jouw woonsituatie. © Kreon / Marc Winkel-blackmore

Stap 3: win professioneel advies in

Voor advies kan je te rade gaan bij een lichtadviseur. Die vertrekt vanuit je bestaande verlichtingsinstallatie en houdt bij het opstellen van een nieuw plan rekening met de aansluitmogelijkheden en lichtpunten die er al zijn. Hij geeft je advies over hoe je jouw verlichting energiezuiniger kan maken. Op basis van jouw smaak en wensen stelt hij je bepaalde ledlampen en armaturen voor. Zo ben je er zeker van dat je kwaliteitsvolle verlichting laat plaatsen. Bekijk hier hoe je ook zelf een lichtplan kan opstellen.

Stap 4: budget

Ga je voor goedkopere armaturen of wil je echte designverlichting? Bespreek je budget ook met de lichtadviseur. Vanaf 150 euro heb je al een uitgetekend plan met meer info over de lampen en armaturen met de bijbehorende prijzen. Om je volledige huis te verlichten, geraak je al ver met 1.000 euro. Inbouwspotjes heb je vanaf 5 euro per stuk. Hang- en staanlampen zijn wel duurder. Ook voor lichtsensoren, bewegingsmelders of slimme verlichting moet je meer budget voorzien. Maar onthoud: je budget bepaal je zelf. Nog meer lichtadvies? Lees hier de tips van lichtadviseur Karen Baes.

Lees ook op Livios.be:

Bron: Livios