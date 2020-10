Maak je tuin helemaal klaar voor de winter met deze tips Redactie

02 oktober 2020

11u00

Bron: Livios 0 Livios De dagen worden weer korter en aan de bomen verschijnt stilaan een mooie herfstkleur. Voor we met z’n allen knus binnen gaan zitten, is er in de tuin wel nog wat werk te doen. Zeker als je er in de lente volop wil van genieten. Met deze handige tuintips van De dagen worden weer korter en aan de bomen verschijnt stilaan een mooie herfstkleur. Voor we met z’n allen knus binnen gaan zitten, is er in de tuin wel nog wat werk te doen. Zeker als je er in de lente volop wil van genieten. Met deze handige tuintips van bouwsite Livios maak je je tuin helemaal klaar voor de winter.

Planten en zaaien

Berg je tuingereedschap niet te snel op! De herfst is een goede periode om vaste planten, heesters en bomen te planten of verplanten. De grond is nu nog warm en voldoende vochtig. Dat geeft je planten of bomen de kans om aan hun nieuwe locatie te wennen en nieuwe wortels te vormen. Zodra je bladverliezende bomen en heesters hun blad hebben laten vallen, kan je ze dus een mooi plaatsje geven. Daarna gaan de planten in rust. Wist je trouwens dat het nu ook de ideale tijd is om kerstrozen, lelietjes van dalen en primula’s te planten?

Om ervoor te zorgen dat je planten afgerijpt de winter ingaan, geef je ze in het najaar best geen stikstofrijke mest meer, maar mest met veel kalium. Die bevordert de wortelgroei, niet de bladergroei, en versterkt de waterhuishouding van je planten.

Wil je in het voorjaar kunnen genieten van een mooi groen gazon? Dan is het nu de beste tijd om je gras te zaaien of graszoden te leggen. De langere nachten zorgen ervoor dat de grond langer vochtig blijft en geven de wortels de kans om zich beter te ontwikkelen. Vroegbloeiende bloembollen zoals tulpen, krokussen, narcissen en het lenteklokje kan je nu al planten. Let er dan wel op dat je de bollen niet te diep in de grond steekt. De vuistregel hier is een diepte van twee tot drie maal de doorsnede van de bloembollen.

Snoeien

Heb je een esdoorn, berk of kastanjeboom die een snoeibeurt kan gebruiken? Doe dat dan tussen begin oktober en eind november. Daarna kan je deze bomen beter met rust laten aangezien hun sapstromen al vroeg op gang komen. Wanneer je heesters beginnen te vergelen, om te buigen of zaad te schieten, is het tijd om de snoeischaar erin te zetten. De planten trekken nu hun sap terug naar hun wortels en als ze niet worden gesnoeid voor de winter kunnen ze vergaan. Ook je haag kan nog een laatste snoeibeurt gebruiken in de herfst om verrotting als gevolg van vochtafzetting te voorkomen.

Gazon

Verwijder regelmatig afgevallen bladeren van je gazon. Als de bladeren te lang blijven liggen, houden ze het licht weg en verhoogt het risico op verstikking en mosvorming. Maai je gras begin november een laatste keer. Let er wel op dat je niet korter dan 5 cm maait zodat je gras optimaal kan profiteren van het weinige zonlicht en beter bestand is tegen onkruid en mos.

Net als bij je planten, gebruik je voor je gazon in de herfst best geen voeding met een hoog stikstofgehalte. Kies voor voeding met een laag stikstof- en een hoog kaliumgehalte. Het kalium zal je gras versterken en de vorstbestendigheid vergroten.

Vijver

Ook je vijver verdient de nodige aandacht. In de herfst wil dat vooral zeggen dat je afvallende bladeren en afstervende plantendelen regelmatig moet verwijderen. Doe je dat niet? Dan kunnen ze naar de bodem zakken en gaan rotten. De vrijgekomen stoffen worden in de lente dan gebruikt door algen als voedingsstof waardoor je al snel een groene vijver zal hebben. Om te voorkomen dat de bladeren in je vijver vallen, kan je er natuurlijk ook een net over spannen. Demonteer in de herfst de vijverpompen en installeer eventueel een ijsvrijhouder met pomp. Laat daarna je vijver met rust want de waterdieren hebben hun rust nodig.

Moestuin

Gebruik de gevallen bladeren uit je tuin als verse compost om je groeten en fruit mee te bemesten. Niet-winterharde groenten zoals broccoli, bloemkool, pompoen, courgette en bonen oogst je best in deze periode. Zijn ze nog niet helemaal rijp? Leg ze dan nog een tijdje in de zon of in de serre zodat ze goed kunnen afrijpen. Duikt de temperatuur onder 10°C? Dan zullen je tomaten niet meer rijpen. Pluk ze en laat ze binnen narijpen. Ze zullen vanzelf verder kleuren. Kiwi’s kan je dan weer wel laten hangen. Pas als er strenge vorst is, moet je deze vruchten oogsten.

Lees ook op Livios.be:

Liever een onderhoudsvrije tuin? Dit betaal je voor kunstgras

Nog meer najaarstips voor je gazon, bomen en heesters? Aan de slag!

Snoeien als een professional: zo pak je het aan

Bron: Livios