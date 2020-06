Maak je tuin en terras zomerproof met deze outdoortrends Redactie

15 juni 2020

11u00

Bron: Livios 0 Livios De zomer van 2020 wordt de zomer van de staycation. Om helemaal tot rust te komen en zorgeloos te genieten tijdens je verlof hoef je gelukkig niet de halve wereld af te reizen. Dat kan ook in je eigen tuin. Kan je nog wat inspiratie gebruiken om je tuin en terras helemaal zomerproof te maken? De zomer van 2020 wordt de zomer van de staycation. Om helemaal tot rust te komen en zorgeloos te genieten tijdens je verlof hoef je gelukkig niet de halve wereld af te reizen. Dat kan ook in je eigen tuin. Kan je nog wat inspiratie gebruiken om je tuin en terras helemaal zomerproof te maken? Bouwsite Livios helpt je op weg met deze tuintrends.

1. Op vakantie in je eigen tuin

Reizen en relaxen doen we in 2020 in onze eigen tuin. Hierbij staat een mix van materialen en culturen centraal. Zo tover je je tuin of terras met enkele eenvoudige aanpassingen om tot je favoriete reisbestemming. Integreer bijvoorbeeld exotische planten of bloemen om een kleurrijke toets aan je tuin te geven. Ga hierbij vooral voor warme tinten en voeg eventueel nog een paar relaxmeubels toe. Zo ben je binnen de kortste keren helemaal zen. Met deze tips creëer je het perfecte terras om te chillen.

Tip: Lees hier hoe je élk seizoen maximaal kan genieten van je terras.

2. Synergie tussen buiten en binnen

Een tweede tuintrend is de fusie tussen indoor en outdoor, zowel op vlak van materialen als comfort. Dezelfde meubels en materialen van binnen worden buiten herhaald en andersom. Denk bijvoorbeeld aan een vloer of keukenblad van beton in combinatie met een betonnen terras. Wil je het hele jaar door van het buitenleven genieten? Dan kies je voor een all-seasons tuin waarbij je je woonkamer verlengt met een lichtrijke aanbouw zoals een overkapping of tuinkamer. Zo trek je het licht van buiten naar binnen en kan je elk seizoen genieten van je veranderende tuin.

3. Op en top natuur

Anno 2020 is de tuin de plaats waar we ons terugtrekken om te onthaasten en te ontspannen. Dat gebeurt niet meer in een strakke buitenruimte die veel onderhoud vraagt, maar in een groene omgeving waar planten hun gang kunnen gaan. Zo creëren we een gezellige nonchalante sfeer waar niets moet en alles mag.

Nu de natuur de hoofdrol speelt, passen we ook onze tuinverlichting aan. Zo kan je bijvoorbeeld je verlichting instellen in functie van de zonsopgang en -ondergang met behulp van een schemerschakelaar. Wil je nog een stapje verder gaan? Dan kan je eventueel met een domoticasysteem en lichtarmaturen met een aanpasbare lichtkleur inspelen op het tijdstip van de dag en de verschillende seizoenen. Het juiste licht zorgt meteen voor de juiste sfeer, zeker in combinatie met je favoriete muziek.

4. Ruimte voor regenwater

Het zal niemand ontgaan zijn dat de weersomstandigheden alsmaar extremer worden. Lange droge periodes worden afgewisseld met korte periodes van hevige regen. Wie slim is, vangt dan ook het kostbare regenwater op in de tuin. Denk hierbij aan een regenton, een watertank of een regenwaterput. Wil je het liever iets stijlvoller aanpakken? Kies dan voor een charmante oude badkuip in de tuin of een dakgoot die uitmondt in een mooie vijver.

5. Minder onderhoud

We brengen dan wel graag veel tijd door in onze tuin of op ons terras maar we hebben er liefst zo weinig mogelijk werk aan. Een onderhoudsvriendelijke tuin is dit jaar dan ook een belangrijke tendens. Om het werk in de tuin tot een minimum te beperken, kiezen we bijvoorbeeld voor wintergroene planten, bomen of heesters die in de herfst en winter geen blad laten vallen. Een andere optie is het combineren van dezelfde soort planten tot grotere groepen. Die zijn een stuk makkelijker en sneller te onderhouden dan wanneer je elk plantje afzonderlijk moet aanpakken.

Lees ook op Livios.be:

8 haalbare zomerklussen voor je tuin en terras

Unieke stadstuin verrast met zwemvijver in cortenstaal

Tuinspecialist tipt: zo leg je een tuin aan die elk klimaat aankan

Bron: Livios