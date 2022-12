Maak je kerstfeest compleet: deze 5 items mogen niet op je tafel ontbreken

vtwonenDe mooiste tijd van het jaar komt er opnieuw aan. En of je het nu met een grote groep vrienden of familie viert óf alleen met je partner: een prachtig gedekte tafel hoort erbij. Deze 5 items mogen volgens vtwonen.be op geen enkele kersttafel ontbreken.

Als je je tafel wilt omtoveren tot een gezellig kerstgeheel, mogen een aantal dingen niet ontbreken. Maar voordat je alles gaat verzamelen, is het handig om na te denken over het kleurthema. Ga je voor klassiek rood, wit en groen? Ga je voor modern roze en paars? Of houd je het simpel en laat je wit en goud hun werk doen?

Het kiezen van een kleurpalet is een fijne eerste stap. Eenmaal die beslissing gemaakt is, kan je nadenken over de onderstaande 5 zaken.

1. Bloemen van het seizoen

Ook tijdens Kerstmis mag een mooie bos bloemen ter decoratie niet ontbreken. Om het helemaal in de kerstsferen te houden, werkt het goed om seizoensbloemen te gebruiken. Iets met eucalyptus, hulst, dennengroen of kerstster is helemaal aan de orde. Je kunt de verschillende bloemen en takken combineren voor een klassieke bos, maar als je het wat moderner en minimalistischer wilt houden, kun je ook één van die soorten uitkiezen en daarvan een paar takken op tafel zetten.

2. Kaarsen in kerstsfeer

Bij de donkere dagen horen lichtjes. In de boom, als versiering in de tuin of op het balkon, maar ook in de vorm van kaarsjes. Kaarslicht maakt de boel direct gezellig. Wil je twee vliegen in één klap slaan en naast gezellige verlichting ook kerstsfeer creëren, dan ga je voor waxinelichthouders, kandelaren en kaarsen in kerstvormen. Denk aan een waxinelichthouder in de vorm van een ster of sneeuwvlok en kaarsen in de vorm van een kerstboom. Door hun leuke vormen is het bijna zonde om ze aan te steken.



3. De mooiste glazen

Kerst vraagt om méér dan normaal. Het mag wat bijzonderder, je kunt nu echt uitpakken. Een goed moment dus om je mooiste glazen van stal te halen. Heb je geen bijzondere glazen? Ga dan eens langs een kringloopwinkel of shop bij hippe woonwinkels. Kijk naar mooie vintage martiniglazen voor cocktails, ga voor wijnglazen van rookglas of in een leuke kleur of zoek chique kristallen waterglazen. Gegarandeerd feest!

4. Presenteer het op een blaadje

Als je uren je best hebt gedaan in de keuken voor een heerlijk diner, dan willen je gasten natuurlijk wel zien wat je voor ze neerzet. Verwissel de pannen en potten voor mooie borden en grote serveerplanken. Serveer het eten alsof je in een restaurant werkt en denk hierbij ook weer aan het kleurpalet voor je servies. Saus schep je in een mooie kom, vlees of vis op een schaal. Zo kan iedereen zien waar jij zo lang voor hebt staan zwoegen.



5. De mooiste tafelkleden en servetten

Zoals gezegd: met kerst mag het allemaal een beetje extra. Haal dus je mooiste tafelkleden en servetten van stal. Ga voor linnen tafellakens en dito servetten of maak een mooie loper van een luxe stof, zoals satijn of zijde.

