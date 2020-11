Maak je huis en tuin klaar voor de winter met deze 10 tips

1. Laat de leidingen niet barsten

Als water bevriest, zet het uit. Daardoor kunnen je leidingen barsten en beginnen lekken zodra het kwik onder nul duikt. Maar als er geen water in de leidingen zit, kan het ook niet bevriezen. Barsten en lekken vermijd je dus makkelijk door de watertoevoer dicht te draaien en al je kranen een keer te laten leeglopen. Vergeet zeker je buitenkranen en die in de garage, kelder en op zolder niet, want die lopen het meeste risico. Een warmtelint biedt je leidingen nog wat extra bescherming tegen de kou.

2. Isoleer je woning

Met een goed geïsoleerde woning sla je meteen een dubbelslag: je houdt het binnen lekker warm en zorgt tegelijkertijd dat je verwarmingskosten niet de hoogte in schieten. Heb je nog niet genoeg geïsoleerd? Neem dan eerst je dak onder handen, want langs daar ontsnapt de meeste warmte. Maar ook muur- of vloerisolatie en (drie)dubbel glas maken een groot verschil. Met een spuitbus isolatieschuim maak je ook de kleinste gaten en kieren dicht. Lees hier hoe dik die isolatie moet zijn.

3. Laat je verwarmingsketel controleren

Zit de eerste winterprik eraan te komen? Probeer dan nog voor die toeslaat een onderhoudsbeurt voor je centraleverwarmingsketel in te plannen. Een installateur of andere professional geeft je ketel een onderhoud, kijkt de drukmeter na en vult indien nodig het water bij. Het is alleen maar in je eigen belang dat je de verplichte tweejaarlijkse onderhoudsbeurt laat uitvoeren: als je ketel tiptop in orde is, kan je er veel efficiënter en goedkoper mee verwarmen.

4. Ontlucht je radiatoren

Je radiatoren ontluchten doe je het best ieder najaar. Als je je verwarming tijdens de zomermaanden lange tijd niet hebt gebruikt, kunnen er luchtbellen ontstaan in je leidingen. Die zorgen ervoor dat je radiatoren veel moeilijker of zelfs helemaal niet warm worden, wat ook gepaard kan gaan met een irritant tikkend geluid. Gelukkig breng je die klus makkelijk zelf tot een goed einde. Het enige dat je daarvoor nodig hebt, is een ontluchtingssleuteltje. Lees hier hoe je deze klus aanpakt.

5. Maak optimaal gebruik van je thermostaat

Wil je je woning altijd lekker warm houden en toch je verwarmingskosten beperken? Dan vind je in je thermostaat een belangrijke bondgenoot. Door de automatische instellingen optimaal te benutten, zorg je overdag voor een aangename binnentemperatuur zonder dat je ’s nachts energie verspilt. Maar met de slimme thermostaten van tegenwoordig kan je je verwarming nog preciezer en efficiënter besturen, zelfs vanop afstand.

6. Ventileer voldoende

Genoeg ventileren is altijd belangrijk, het hele jaar door. In de winterse kou is het natuurlijk wat minder aangenaam om je ramen en deuren open te zetten, maar je plukt er wel de vruchten van. Verse, droge buitenlucht is niet alleen gezonder dan vochtige binnenlucht, maar warmt ook sneller op. Een kwartier per dag ventileren is al oké, maar zeker in coronatijden verlucht je het best zoveel mogelijk. Heb je een goed ventilatiesysteem? Dan zit je op dat gebied al gebakken.

7. Kies de juiste verlichting

De zon komt ’s winters later op en verdwijnt ’s avonds weer sneller achter de horizon. En zelfs overdag komt er vaak niet al te veel daglicht binnen. Zo laat je voor je het weet al eens de hele dag het licht branden. Je kiest dus maar beter voor verlichting die niet te veel elektriciteit verbruikt. Op vlak van energiezuinigheid zijn ledlampen veruit de beste keuze, maar je kan ook met lichtsensoren werken. Zo kan je het licht nooit laten branden in een kamer waar niemand aanwezig is.

8. Maak je dak en dakgoten vrij

Ook de buitenkant van je woning kan schade oplopen als het vriest. Door je dak en dakgoten in de herfst vrij te maken en ze ’s winters zo te houden, zorg je dat water altijd probleemloos weg kan. Zeker tijdens een langere vorstperiode kunnen sneeuw en ijs de waterafvoer blokkeren, wat je heel wat schade kan opleveren. Controleer ook of je dak zelf nog in orde is, zodat de koude beter buiten blijft en de binnenwarmte niet ontsnapt.

9. Bescherm je tuin

Behalve mensen en dieren kunnen ook planten afzien van de winterse vrieskou. Zet daarom je kwetsbare planten in potten of bakken en laat ze binnen overwinteren. Bij plaatsgebrek kan je ze eventueel inwikkelen met een vliesdoek en de wortels met stro, humus of bladeren bedekken. Zorg ook voor gaatjes in de potten die je buiten laat staan: zo kan het water weg voor het bevriest. En controleer je bomen op dode takken. Als die wegwaaien, veroorzaken ze misschien schade. Lees hier wat je nog meer kan doen om je tuin te beschermen.

10. Weet wat je moet doen bij een stroompanne

Bij een stroomtekort zit je mogelijk een paar uur per dag zonder elektriciteit. In principe kondigt de overheid dat op voorhand aan, dus je kan je erop voorbereiden. Zorg bijvoorbeeld dat je genoeg eten en drinken in huis hebt, dat je op voorhand hebt gekookt en dat je de koelkast en diepvriezer goed dicht houdt. Opgeladen smartphone- en laptopbatterijen zijn altijd handig, maar zeker tijdens een stroomonderbreking. En laat de auto toch maar staan: ook verkeerslichten werken op elektriciteit.

