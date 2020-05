Luxueuze boomhut in je tuin is perfecte plek voor een staycation Bjorn Cocquyt

14 mei 2020

Heel wat mensen kiezen deze zomer voor een staycation. Voor wie nog op zoek is naar ideetjes voor meer vakantiebeleving dichtbij huis tonen we graag deze boomhutten. In alle rust en hoog boven de grond waan je je weg van de wereld.

De hutten zijn het idee van jonge dertigers en entrepreneurs Tim Goes en Toon Haverals. Ze wilden reiservaringen creëren in unieke en luxueuze, maar met minimalistisch design ontworpen cabins. Het zijn uitgepuurde knipogen naar een aantal archetypes die ons land kenmerken, zoals de moderne woning, de fermette en de kerk of kathedraal. Als inspiratiebron voor bij je thuis kan dat tellen.

Wie er de ruimte of het budget niet voor heeft, kan toch ervaren hoe het is om in zo'n boomhut te verblijven, want de cabins zijn in de eerste plaats gemaakt om te verhuren. In totaal zijn er zes en ze staan verspreid over een bos van 11 hectare tussen de Ourthe en de Lessevallei, op een uurtje van Brussel. Ze bieden plaats aan twee tot vijf personen. Prijzen vanaf 150 euro per nacht. Info en boeken kan hier.

