Luxueus én goedkoop: met deze items beleef je een topverlof in eigen hof

HLN ShopNood aan de ultieme stressvrije vakantie? Blijf dan gewoon gezellig in je eigen tuin. Je hebt er geen last van allerhande vertragingen, gekmakende boekingen, toeristenvallen of taalbarrières, maar kan zonder je te hoeven verplaatsen relaxen in je vertrouwde omgeving. HLN Shop overloopt welke benodigdheden zeker niet mogen ontbreken in dat opzet.

Instant relaxen

De basis voor een onbezorgde staycation is een comfortabele hangmat. Wil je je gesukkel bij het ophangen en een eventuele valpartij besparen, of heb je gewoon geen goede plek om ze op te knopen, kies dan voor een model met standaard.

De hangmatten van 909 Outdoor zijn in een wip gemonteerd zonder gereedschap, zodat je vrijwel onmiddellijk kan beginnen met chillen. Besluit je toch nog andere oorden op te zoeken, neem je de hangmat gemakkelijk mee in een bijgeleverde opbergtas. Zo hoef je het vertrouwde middelpunt van je stressloze dagen nergens te missen.



Lekker lome dagen in eigen land: deze hangmat past perfect in elke tuin of zelfs op je terras (tijdelijk met ruim 60 euro korting).

Volledig scherm Hangmat met standaard. © HLN Shop

Altijd frisse drankjes

De tweede must voor een geslaagde vakantie thuis is een onbeperkte toestroom aan koele drankjes binnen handbereik. Een mobiele koelbox/bar naar model van de Axi Retro Cooler is daarvoor ideaal. Zulke koeler op wielen heeft geen elektriciteit nodig maar houdt je drankjes koud met behulp van ijsblokjes of koelelementen en dit tot wel 36 uur lang.

Binnenin is plek genoeg voor minstens 70 blikjes of 50 flessen; een voorraad waar je wel anderhalve dag mee verder kan, zelfs als je versterking krijgt van vrienden en/of familie. Zoeken naar die verdwenen flessenopener is meteen ook verleden tijd, want aan de voorkant van de koeler zit er één ultrahandig ingebouwd, inclusief opvangbakje voor de doppen.



Tip: Bekijk hier de onderstaande koeler met retrolook van Axi.

Volledig scherm AXI Retro Cooler Mint. © AXI

Schaduw à volonté

De Belgische zomers zijn niet meer wat ze geweest zijn, en dat maakt een parasol eveneens cruciaal in je uitzet. Op tropisch hete dagen zoals we er alvast een paar gehad hebben, is een XL-exemplaar met diameter van 300 cm allerminst overdreven. Zo verzeker je je van voldoende schaduw voor iedereen en houd je ook je spullen uit de brandende zon. Heb je wel zin om aan je zomerkleur te werken, vouw je hem met een draaihendel in no-time weer dicht om de zon te verwelkomen.



Geen fanatieke zonneklopper? Hier shop je een XL-parasol (nu met 45 procent korting).

Volledig scherm XL Parasol met hoes. © HLN Shop

Waterpret verzekerd

Om je vakantie compleet te maken en op hete dagen grondig af te koelen, is een spatje water natuurlijk welkom. Zwemmen of plonsen in je eigen tuin kan op tal van manieren, voor ieder budget. En de centen die je uitspaart door thuis te blijven, kan je er alvast in investeren.

Een echt zwembad kost uiteraard handenvol geld, maar zijn je middelen of de beschikbare ruimte niet toereikend, of wegen de kosten niet op tegen de baten, dan vind je legio alternatieven die een pak goedkoper zijn. Denk aan een kleine plungepool, zwemvijver, opzetzwembad, opblaasbare jacuzzi of buitendouche. Wil je helemaal low budget verkoeling vinden, behoort een bath bucket tot de kant-en-klare opties.

Volledig scherm Bath Bucket XL. © HelloBath

Het bovenstaande artikel is geschreven in opdracht van de commerciële afdeling van DPG Media en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.