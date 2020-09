Luxevastgoed in Knokke is koopje in vergelijking met deze villa in LA Bjorn Cocquyt

09 september 2020

11u05 2 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een nieuwbouw in Los Angeles.



Luxevastgoed verkoopt dezer dagen als zoete broodjes bij ons en al zeker de tweede verblijven in Knokke. Het is de hotspot voor wie op zoek is naar iets exclusiefs. Maar wie echt wil uitpakken met een uitzonderlijk huis, moet de grens over en ook wel wat dieper in de buidel tasten.

Deze villa uit 2011 in Bel Air is het summum. Met een bewoonbare oppervlakte van ruim 3.000 vierkante meter heb je best iets om mee uit te pakken en hetzelfde kan gezegd worden van de negen slaapkamers, twintig badkamers, drie keukens, meerdere livings, het zwembad van 27 meter, de exotische tuin met planten die zijn ingevoerd uit India, de wijnkelder met een voorraadje van 2.000 flessen… En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Het uitzicht moet ook al niet onderdoen, want met Los Angeles en de heuvels op de achtergrond is dat ronduit adembenemend.

Ben je ook verkocht? Dan is het tijd om zaken te doen. Daar waar de villa bijna twee jaar geleden op de markt kwam voor 180 miljoen dollar liet de eigenaar – een plastisch chirurg – de prijs intussen zakken tot 125 miljoen dollar, omgerekend zo’n 106 miljoen euro. Om de torenhoge onderhoudskosten te dekken, zou hij zelfs bereid zijn tot een verhuur tegen 1,5 miljoen dollar (zo’n 1,27 miljoen euro) per maand. Wie interesse heeft, verwijzen we graag door naar de site van de makelaar.