Lucas en Alice geven woning uit 1947 een facelift. “Grootste troef is de honderdjarige notelaar”

Lucas en Alice kochten een charmante woning uit 1947 in Kuurne die ze een grondige make-over gaven. Op twee jaar tijd renoveerden ze niet alleen het volledige oude gedeelte, maar plaatsten ze ook een nieuw bijgebouw in houtskelet. Daarop komt later nog een heuse daktuin. Ze werkten bovendien met ecologische materialen, zoals leem, kurk en houtwolisolatie. Bouwsite Livios toont het resultaat.

Tijdens hun huizenjacht merkten Lucas en Alice al snel dat ze hun eigen ding wilden doen. “We bezochten eerst een aantal afgewerkte woningen, maar wilden toch liever renoveren met materialen en technieken waar we helemaal achterstaan”, verklaart Lucas. “Omdat onze uiteindelijke woning in Kuurne helemaal verkrot was, drong een complete renovatie zich op. Het originele huis was opgebouwd in de typische Vlaamse stijl, met vooraan de leefruimtes en achteraan de al even typerende koterijen. Die laatste hebben we vervangen door een nieuwbouw van houtskelet, die aansluit op het oude woongedeelte.” Lees hier meer over houtskeletbouw.

© Ecobouwers - Fort 07

Aanbouw met plaats voor groendak

Na de renovatie ligt nu de wasruimte vooraan in het huis, achter de gevel aan de straatkant. “We wonen in een vrij drukke straat, dus we vonden het niet zo belangrijk om daar uitzicht op te hebben”, vertelt Lucas. “De leefruimte hebben we in het nieuwe, bijgebouwde deel ondergebracht. Daar hebben we een prachtig zicht op onze tuin, waardoor we er ook van een hoop natuurlijk licht genieten. Op het houtskelet komt later nog een intensief groendak. Dat zorgt niet alleen voor extra isolatie, maar is ook een natuurlijke waterbuffer.”

Tip: Een groendak ziet er niet alleen mooier uit, de planten isoleren ook het gebouw. Daarnaast houdt het lawaai en hitte buiten. Daarom kennen sommige steden en gemeenten een premie toe als je een groendak installeert. Bekijk hier of jouw dak geschikt is voor een groendak én kijk na of jouw gemeente een premie toekent.

© Ecobouwers - Fort 07

Bewuste keuze

De keuze voor ecologische materialen maakte het koppel heel bewust. “Twintig jaar geleden renoveerden mijn ouders hun huis daar al mee”, verklaart Lucas. “Sindsdien ben ik rotsvast overtuigd dat we onze planeet moeten vooruithelpen door herbruikbare en biologisch afbreekbare materialen te gebruiken. Om daar niet op te moeten besparen, hebben we de renovatie van onze badkamer zelfs uitgesteld. Een douche en lavabo zijn voorlopig wel comfortabel genoeg. Het comfort van een ecologische woning is trouwens niet te onderschatten. De impact van een gezond binnenklimaat is echt enorm.”

© Ecobouwers - Fort 07

Leem, kurk en houtwolisolatie

Een van die ecologische materialen is leem.“Leem werkt vochtregulerend en is dus ook goed voor de gezondheid”, vertelt Lucas. “En door de minder grove, witte leemfinish kreeg onze leefruimte toch een strakke look. Afwerken deden we met houtelementen. Verder gebruikten we zoveel mogelijk ecologische isolatiematerialen – vooral houtwol, en voor de vloeren kurk – om onze woning luchtdicht te maken. Houtwol heeft niet alleen gunstige akoestische eigenschappen, maar ook een grote warmtedoorslagfactor. Omdat de warmte vanop het dak zo nooit de binnenkant van de zolder zal bereiken, blijft de oververhitting ’s zomers tot een minimum beperkt. Dat is bij minerale wol bijvoorbeeld minder het geval.”

Isoleren met ecologische materialen? Bekijk hier de mogelijkheden.

© Ecobouwers - Fort 07

Verwarmen én koken op hout

Ook op het vlak van technieken maakte het koppel duurzame keuzes. “We verwarmen onze woning met een ÖkoFEN-pelletketel van 20 kW en via een vloer- en plafondverwarmingssysteem op lage temperaturen”, vertelt Lucas. “Verder liggen er pv-panelen op ons dak en beschikken we over een aardwarmtewisselaar. Die Canadese buis koelt de aangezogen lucht van ons ventilatiesysteem ’s zomers af en warmt die ‘s winters op. Ook koken doen we op hout, namelijk met een Pertinger-kookfornuis. In de winter doet dat bovendien dienst als kachel.”

Twijfel je over een pelletkachel? Dit zijn de voor- en nadelen van pellets

Koken doet het koppel op hout, namelijk met een Pertinger-kookfornuis. © Ecobouwers - Fort 07

Natuurlijke zonwering

De grootste troef van hun woning bevindt zich volgens Lucas echter buiten. “In onze tuin staat een honderdjarige notelaar, die ’s zomers een natuurlijke zonwering vormt. Daardoor geraakt onze leefruimte, met haar grote raampartijen, niet oververhit. En zodra de bladeren beginnen te vallen, genieten we in het najaar net van meer zonnewarmte en lichtinval. Eigenlijk valt alleen de kwaliteit van onze binnendeuren een beetje tegen. Anderzijds ben ik daardoor des te tevreden dat we voor al het overige wel kwalitatieve materialen hebben gebruikt.”

De grootste troef van hun woning bevindt zich volgens Lucas echter buiten. "In onze tuin staat een honderdjarige notelaar, die 's zomers een natuurlijke zonwering vormt." © Ecobouwers - Fort 07

Duurzaamheid = comfort

De ecologische materialen vallen Lucas en Alice zo goed mee, dat ze het gebruik ervan zelfs als voornaamste (ver)bouwtip meegeven. “Zelfs vandaag bestempelen veel mensen ecologische materialen nog steeds als oubollig en alternatief”, zegt Lucas. “Ze denken dat je met ecologische materialen en technieken moet inboeten aan comfort. Maar in onze ervaring zijn die wat betreft dagelijks wooncomfort gewoonweg niet te evenaren. Het plezier en gemak dat ze ons opleveren, is voor ons intussen vanzelfsprekend. Maar elke keer dat we een andere woning bezoeken, beseffen we weer hoe goed we het thuis wel hebben.”

