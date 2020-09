Lorenzo en Robin verbouwden een klassieke chalet in het bos tot deze waanzinnige woning Bjorn Cocquyt

19 september 2020

10u19 0 Woon. Natuurlijk is de goudkleurige gevel het eerste wat opvalt, maar het huis van Lorenzo en Robin is zoveel meer dan dat. Een jaar lang ging elke vrije minuut naar het op punt stellen van het verbouwen en uitbreiden van de chalet die her stond. Het leidde tot een verbluffende en tot in de kleinste details uitgewerkte woning. Het contact met de bosrijke buurt zorgt ook nog eens voor een instant vakantiegevoel.

In het nieuwe huis herken je nog altijd de contouren van de oude chalet, want het puntdak, de originele kamerstructuur en drie gevels zijn er nog steeds, alleen steken ze in een ander jasje. Het nieuwe, uitgebreide deel volgt dezelfde ritmiek met twee kleinere puntdaken die in een vloeiende lijn aflopen naar de straat. Daar is het huis aan de kopse kant abrupt schuin afgesneden, zodat het voorste volume evenwijdig met de straat loopt.

De ramen hebben goud geanodiseerde profielen en de panelen tegen de voorgevel hebben diezelfde opzichtige kleur. “We deden dit niet om op te vallen, maar omdat de kleur vanaf de herfst nadrukkelijk aanwezig is in de vallende bladeren van de bomen. Net als de roestbruine accenten in de natuurstenen bekleding van de sokkel waarop het huis rust. We combineerden het goud met zwart geoliede planken die een hedendaagse interpretatie zijn van het vele hout in de oude chalet”, vertelt het koppel.

De materialen keren binnen terug in het interieur, waar blauwe Togo Chairs en een marmer eiland de show stelen. In de gouden kastenwand zit de deur richting de slaapkamers en badkamer verborgen. Die laatste is nog zo’n pareltje. De donkere wanden, gouden kranen en het designbad zorgen voor een intieme en luxueuze sfeer. Kers op de taart is de sauna. “Ook hier genieten we van de vogeltjes en eekhoorns in de tuin, zonder enige inkijk van de buren. Dit is pure vakantie.”

