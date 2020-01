Gesponsorde inhoud Loden leidingen in huis? Tijd om in te grijpen! Aangeboden door e-Pipe

28 januari 2020

09u55 1 WOON. Dateert je woning van voor 1970? Dan is de kans groot dat het water door loden pijpen naar de kraan stroomt. Gevolg? Je krijgt via het leidingwater looddeeltjes binnen die erg schadelijk zijn voor je gezondheid. Een drinkwaterfilter installeren of het water koken is helaas geen afdoende oplossing. Het Harelbeekse bedrijf e-Pipe biedt gelukkig wel een antwoord op dit probleem.

Hoe herken je een loden leiding?

Tot 1970 werden loden waterleidingen courant gebruikt voor waterleidingen omdat het een plooibaar materiaal is. Dit had als voordeel dat er geen koppelstukken nodig waren voor de bochten. Twijfel je of de leidingen in je woning van lood zijn? Je herkent loden pijpen aan hun grijze kleur en het doffe geluid dat ze maken wanneer je er met een metalen voorwerp op tikt. Je kan er eventueel ook even een magneet tegen houden. Wordt de magneet niet aangetrokken, dan heb je te maken met loden leidingen.

Lode leidingen en je gezondheid

Het probleem met oude loden buizen, verbindingen of soldeersels is dat ze kleine deeltjes lood afscheiden die vervolgens worden opgenomen door het kraantjeswater. Drink je besmet kraantjeswater, dan stapelen die looddeeltjes zich op in je lichaam. Daar tasten ze voornamelijk de nieren en het zenuwstelsel aan, vooral tijdens de ontwikkeling ervan. Jonge kinderen en zwangere vrouwen maken dan ook de grootste risicogroep uit voor loodvergiftiging. In een poging om het risico op vergiftiging te minimaliseren werd de Europese norm voor de toegestane concentratie lood in drinkwater eind 2013 teruggeschroefd van 25 naar 10 microgram per liter.

Tijd voor actie

De kraan eens flink laten doorlopen, het water koken of een drinkwaterfilter installeren, je kan het allemaal doen maar het lost je probleem helaas niet op. Uiteindelijk heb je de keuze: ofwel laat je je leidingen vervangen door nieuwe buizen, ofwel ga je voor een minder ingrijpende aanpak en laat je je leidingen behandelen met epoxy.

Een duurzame oplossing

Voor wie zich geen zorgen wil maken over de kwaliteit van zijn kraantjeswater maar liever niet aan kap- of breekwerken begint, heeft e-Pipe een veilige en duurzame oplossing. Zij gebruiken een gepatenteerd procedé om sanitaire leidingen van binnenuit te renoveren. Na een grondige reiniging brengen ze een beschermende coating van epoxyhars aan die ervoor zorgt dat je leidingen nog jaren meekunnen. Zo ben je zeker van de beste waterkwaliteit zonder breekwerk, schade of lawaai.

De e-Pipe leidingenrenovatie kan voor zowel aanvoer- en afvoerbuizen als gasleidingen. Wil je in 2020 werk maken van je leidingen? Vraag dan je gratis offerte aan en ervaar zelf de voordelen van de e-Pipe-renovatietechniek ten opzichte van een klassieke renovatie.