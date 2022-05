Liftoplossing op maat van jouw wensen: van afmeting tot afwerking

ComfortliftEen huislift is een echte aanwinst voor je woning. Je kan hem integreren in je bestaande woning of er nu al rekening mee houden in je bouwplannen, met het oog op de toekomst. Hoe het ook zij: met de liftoplossingen van Comfortlift Orona zit je sowieso goed. Deze specialist heeft ruim 50 jaar ervaring en doet er alles aan om zijn klanten te voorzien van het nodige comfort.

Volledig op maat van jouw woning en wensen

De ideale lift is veilig, geruisloos, stijlvol en compact. Daarnaast heb je wellicht ook een aantal specifieke wensen. Bij Comfortlift Orona wordt ook daar veel aandacht aan besteed. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar het aantal verdiepingen dat je moet overbruggen in huis, en de maximale hefhoogte. Beschik je over een woning met meerdere verdiepingen? Dan is de huislift Avansis DHM met zijn hefhoogte van 25 meter ideaal. De Easylift dient dan weer eerder voor korte ritjes tussen twee etages en heeft dus een kleinere hefhoogte. Naast de afmetingen van de lift zelf is er volop keuze in afwerking. Ledspots in het plafond zijn standaard, maar het uitzicht bepaalt de klant zelf: honinggraat, functioneel of zelfs een sterrenhemel. Voor de cabine zelf is er een ruime keuze in verschillende kleuren. Voor de vloer kan je kiezen tussen antislip, rubber, graniet, enz. Voorkeur voor een draaideur? Of toch liever een schuifdeur? Alles kan. Jij kiest! Comfortlift Orona werkt altijd op jouw maat.

Met of zonder schacht

Een huislift hoeft geen ingrijpende verbouwingswerken met zich mee te brengen. Je kan namelijk kiezen voor een lift met of zonder schacht. Heb je geen ruimte om een schacht te voorzien? Dan kiezen we gewoon voor een zelfdragende constructie, weliswaar veilig verankerd in de muur. Een liftput is niet nodig, enkel een kleine vloeruitsparing. Het elektronische besturingssysteem neemt niet meer plaats in dan een zekeringskast en kan bijvoorbeeld in de kelder geplaatst worden. Het voordeel van een huislift is dat hij overal in huis geplaatst kan worden. Bovendien is hij zeer compact, kan hij snel geïnstalleerd worden en is hij quasi onmiddellijk gebruiksklaar.

Professionele plaatsing

Wil je een lift die met de grootste zorg en knowhow geïnstalleerd wordt, inclusief kwaliteitsvolle onderdelen en afwerking? Dan is Comfortlift Orona jouw ideale partner. De ervaren monteurs gaan professioneel én met de grootste precisie te werk.

Meer info

Heb je interesse in een huislift? Vraag een gepersonaliseerde offerte of maak een afspraak. De specialisten van Comfortlift Orona ontvangen je graag voor een bezoekje in één van hun showrooms in Wemmel of Waregem. Reken op een persoonlijk onthaal en voldoende tijd om je liftplannen en -ideeën uit te leggen. Je krijgt er meer info over de verschillende mogelijkheden, op maat van jouw noden en jouw woning.