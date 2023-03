Lieselotte verbouwt rijhuisje in Gent tot een lichte en praktische thuis: “Het was serieus puzzelen”

LiviosToen Lieselotte (38) een klein rijhuisje van 32m 2 in de gezellige Gentse arbeiderswijk Rabot bezocht, zag ze meteen het potentieel. Vandaag geniet ze er met partner Joppe (35) en zoontje Raoul (6) van de lichte en praktische ruimtes in huis. Al was het serieus puzzelen... Kijk met bouwsite Livios mee binnen in deze unieke starterswoning.

Joppe en Lieselotte, architecte van beroep, kochten de woning in 2014, zonder lang nadenken. “We moesten uit ons huurappartement en waren niet meteen van plan om iets te kopen. Maar de prijs van dit pand was goed, ook al wist ik dat er heel wat werk zou kruipen in de renovatie ervan. Daarvoor rekende ik op zo’n 75.000 euro.”

Het koppel trok er noodgedwongen meteen in. En toen brak een tijd van puzzelen aan: niet alleen puzzelen om uit te zoeken waar te leven en te wonen tijdens die verbouwing van anderhalf jaar, maar vooral ook puzzelen aan de vormgeving.

Een goede fasering was cruciaal

Het koppel besloot om beneden te gaan wonen en eerst de zolder op de tweede verdieping aan te pakken en te isoleren. Hier konden de oude dakramen behouden blijven en kwamen de badkamer – die van beneden was na een week meteen onbruikbaar – en de masterbedroom, die na de komst van Raoul een extra binnenmuurtje kreeg voor een kinderslaapkamertje.



En dan verhuisde het koppel naar boven om aan het echte grote werk te beginnen. Bekijk hier alle foto’s van deze gerenoveerde rijwoning.

Volledig scherm © Lieselotte Slembrouck

“Beneden zijn we echt van nul begonnen. We sloopten de vele binnenmuren, die op het gelijkvloers en de eerste verdieping vele kleine ruimtes creëerden. Net zoals de kleine veranda waardoor het terras, dat noordoost gericht is en dus nooit te warm wordt, in de zomer een extra leefruimte werd. Dat gevoel van extra leefruimte werd nog versterkt door de drempelloze overgang naar buiten en het kamerhoge vouwraam dat als een gevel kan weggenomen worden."

De grootste ingreep was het vervangen van de trap die in het midden van de woning stond, door een nieuw breed exemplaar van 1,20 meter aan de zijkant. “Die trap was meteen de grootste investering, maar hij is dan ook letterlijk de spil in deze woning.”



Volledig scherm © Lieselotte Slembrouck / Kaatje Verschoren

Puzzelwerk

Onderaan de trap op het gelijkvloers, naast de inkom, bevindt zich nu een fietsenberging van slechts 1 meter hoog, maar dat volstaat om in een kleine woning toch ruimte voor fietsen of een brommer te maken. Het wandmeubel aan de rechterkant van de trap loopt niet alleen over in de zit- en tv-hoek van de eerste verdieping maar ook in een zitbank met opbergruimte. Lieselotte koos overal voor veel vast meubilair zodat geen centimeter verloren ging.



Het plafond boven de keuken werd verlaagd voor de akoestiek naar de badkamer toe en het weg te kunnen werken van de technieken van keuken en badkamer, maar ook vormelijk dient die witte ‘blok’ boven de keuken als een afscheiding van de leefruimte naar het nachtgedeelte. De vide op de eerste verdieping zorgt niet alleen voor veel licht en ruimtelijkheid maar ook voor visueel contact tussen de keuken en eetkamer beneden en de leefruimte boven. Zo kunnen Lieselotte en Joppe gezellig met elkaar praten terwijl de ene kookt en de andere nog even werkt of relaxt. Ook de trap van de eerste naar de tweede verdieping is zo gepositioneerd dat er nog plaats was voor een grote dressing eronder.



Volledig scherm © Lieselotte Slembrouck

Eenheid van materialen

Daar waar het kon, behielden Lieselotte en Joppe de authentieke materialen, zoals de mooie houten vloer op de eerste verdieping. Het bakstenen muurtje op het gelijkvloers wou het koppel eerst kaleien maar uiteindelijk bleef het na een opknapbeurt intact. Het contrasteert mooi met de rest van de materialen. Het plafond onder de zithoek werd in zichtbare balken gehouden om het contact, ook akoestisch, tussen zit- en eethoek te versterken.

“We kozen rubberhout voor de trap en het vaste meubilair, niet alleen om budgettaire redenen maar ook omdat het een kwalitatieve keuze is voor binnenafwerking. Het corpus van de keukenkast is van Ikea maar de deurtjes werden op maat gemaakt uit hetzelfde rubberhout, gecombineerd met witgelakt mdf. “Eenheid van materialen is belangrijk, vooral in een kleine woning, en zorgt voor rust en ruimtelijkheid.”



Volledig scherm © Lieselotte Slembrouck

De vloer in mortex beneden draagt daar zeker ook toe bij. “We hadden de onderliggende betonnen vloer geïsoleerd en daardoor niet veel bouwhoogte meer, maar met mortex heb je met twee centimeter al genoeg.”

In de ruime badkamer mocht het wat exuberanter. Met de witte metrotegels als rustige basis, komen het blauw van de muur en de vele planten, waar Lieselotte zo veel van houdt, goed tot hun recht. “Niets is hier gedaan omdat het mooi moest zijn, maar omdat elke vrije ruimte moest worden benut.” Form follows function.



Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be, een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.