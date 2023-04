Lies (42) bouwde een oud vrachtschip om tot een modern drijvend huis: “Alsof we op eiland wonen”

BINNENKIJKERLies (44) woont met haar kinderen op het water, in een verbouwd vrachtschip dicht bij het Gentse centrum. Door de grote oppervlakte verdeeld over verschillende niveaus en de rijkelijke lichtinval heeft de woonboot de allure van een villa. “Een appartement in de stad lag boven mijn budget. Een boot heeft een lagere prijs per vierkante meter”, legt ze uit. Onze woonexpert Björn Cocquyt ging in 2021 een kijkje nemen.