Licht en luchtig blauw wordt dé interieurkleur van 2022

“We kijken de toekomst positief tegemoet en laten ons daarbij vergezellen door een wolkje geluk en positivisme. Dat vertalen we naar onze nieuwe kleur Bright Skies. Het is een fris en open, luchtig lichtblauw dat zacht is voor het gemoed. Het weerspiegelt de grenzeloze blauwe hemel en geeft ons een bemoedigend duwtje in de rug om elke dag nieuw leven in te blazen. We willen een Leven 2.0 met het heruitvinden van onze woning als multifunctionele plek”, klinkt het.