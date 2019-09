Levenslang wonen begint al bij de bouw: 16 tips om je op weg te zetten Bjorn Cocquyt

10u32 0 Woon. Er gaat steeds meer aandacht uit naar levenslang wonen. En terecht, want willen we niet allemaal zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven? De mate waarin dat lukt, hangt voor een groot stuk af van hoe je huis en tuin zijn opgebouwd, georganiseerd en ingericht. Het NAV (Netwerk Architect Vlaanderen) geeft 16 gouden tips.

1. Heb bij het kiezen van een bouwgrond of woning aandacht voor de aanwezigheid van openbaar vervoer, openbare functies (gemeentehuis, bib,…), winkels en horeca.

2. Organiseer ruimtes zo dat ze later een nieuwe functie kunnen krijgen. Een bureau kan een slaapkamer worden, een berging een badkamer, … Vergeet de wachtleidingen niet.

3. Gebruik als het kan lichte, verplaatsbare binnenwanden. Dat geeft de nodige flexibiliteit bij een aanpassing van de woning.

4. Zorg ervoor dat de deuren (93 cm) en de gangen (100 cm) breed genoeg zijn. Let op de bewegingsvrijheid tussen de verschillende meubels.

5. Vermijd niveauverschillen, binnen en buiten. Een drempel van amper 2 cm kan al voldoende zijn om de regen buiten te houden.

6. Een garage of carport is bij voorkeur 3m60 breed om makkelijk in en uit te stappen.

7. Voorzie voldoende mogelijkheden voor automatisering: elektrische poort, domotica, lichtsensoren rond het huis, …

8. Plaats de stopcontacten - of toch minstens enkele - op een goede bedieningshoogte: het best tussen 90 en 120 cm ten opzichte van de vloerpas.

9. In de keuken moet je voor het werkblad minimaal 120 cm plaats hebben. 90 cm is een goede hoogte. Organiseer de zones voor het spoelen, voorbereiden en koken in een driehoek. Kies voor lades in plaats van legvlakken in de kasten. De inhoud van de kasten – ook producten of potten helemaal achteraan - is zo altijd bereikbaar.

10. Een rechte trap met treden van 90 cm breed is handiger om spullen naar boven en beneden te brengen en vergemakkelijkt de plaatsing van een stoeltjeslift. Als een rechte trap niet kan, werk dan met een tussenbordes. Denk ook aan antisliptreden.

11. De Post beveelt voor de brievenbus een minimale hoogte van 100 cm aan.

12. Denk na over een sleutelgat boven de klink. Het is beter zichtbaar en je hoeft je niet te bukken.

13. De raamhoogte kan het zicht naar buiten belemmeren. Om het contact met de buitenwereld zo groot mogelijk te houden opteer je best voor lage ramen, ook als je in een stoel zit of in bed lift.

14. Pas de plaatsing van de wasmachine en droogkast aan je lichaamslengte aan en denk ook aan de juiste hoogte voor mocht je in een rolstoel belanden.

15. Laat in de badkamer ruimte om te zitten en voorzie mogelijkheden voor een opklapbeugel aan het toilet, handgrepen in de douche, … Kies voor een inloopdouche en maak die ruim genoeg. Zet de kraan naast de douchekop en glijstang. Zo kan je het water op een veilige en comfortabele manier regelen.

16. De tuinverharding van en naar het huis en rondom moet vlak, stabiel en onderhoudsvriendelijk zijn. Ook hier geldt: maak de paden breed genoeg.