Let op met wat je in de tuin hangt voor de vogels: “Zeker pinda’s kunnen dodelijk zijn”

“Deze inheemse plant is ijzersterk en doet het goed op zowat elke niet te droge plek”: de mooiste bessen voor meer kleur (en vogels) in je wintertuin

Veel struiken zorgen in de herfst voor extra leven in de tuin, met hun mooi verkleurend blad. Maar sommige doen er nog een schepje bovenop en prijken nu ook met prachtige, opvallende bessen. Plant er minstens één in je tuin voor nog meer kleur, tipt onze tuinexperte Laurence Machiels. Van de Gelderse roos tot de pindakaasboom: deze toppers heeft ze voor je geselecteerd. Je doet er ook vogels een plezier mee, want zij smullen vaak van de bessen.

7 december