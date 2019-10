Leesvoer: zes boeken vol inspiratie Bjorn Cocquyt

15 oktober 2019

21u19 0 Woon. De dagen beginnen flink te korten en dat betekent meer tijd om in de zetel neer te ploffen met een goed boek. Met de Boekenbeurs in aantocht mogen we ons aan heel wat leesvoer verwachten. In afwachting daarvan zijn dit al zes aanraders die je doen dromen en die je inspiratie bieden voor je huis en tuin.

Into Interieur

Nadat ze in haar eerste boek Insta Interieur de meest elementaire house hacks en decotips prijsgaf, bekijkt Anne-Catherine Gerets het breder in haar nieuw boek Into Interieur. Ze leert je om interieurstijlen te onderscheiden, kleurenpaletten te analyseren, moodboards op te stellen, op te ruimen en te organiseren. Voor wie renoveert, geeft Anne-Catherine haar eigen haalbare, budgetvriendelijke en duurzame tips. De binnenkijkers in huizen die haar inspireren zijn een bijkomende reden om het boek te kopen.

Nordic Moods

De Scandinavische stijl is een vast onderdeel van onze interieurinrichting geworden. Hoe je hem bij je thuis integreert zonder in clichés te vervallen, leer je met de hulp van moodboards en uitgewerkte voorbeelden in het boek Nordic Moods. Er wordt aandacht besteed aan meubels, verlichting en vloerbekleding.

Wild at Heart

Na de bestseller Greenterior, waarin inspirerende interieurs met veel groen werden geportretteerd, lanceert de creatieve studio en lifestyleblog Coffeeklatch nu het boek Wild at Heart. Vijftien families werden bij hen thuis geïnterviewd over de bijzondere en warme band met hun huisdieren. Die dierenliefde kleurt ook hun manier van wonen, zonder in te boeten aan stijl. Je krijgt dus telkens een inspirerend interieur te zien in combinatie met fraaie beelden uit de omgeving van de bewoners.

Nature View

In een dichtbevolkt land als het onze zijn ze moeilijk te vinden, maar elders vallen er overal in de natuur architecturale pareltjes te ontdekken met zicht op het omliggende landschap waarin meren, woestijnen of bossen een hoofdrol spelen. Je bent er helemaal weg van de wereld en beleeft zo het ultieme vakantiegevoel. Als je het boek Nature View leest, ervaar je dat ook, al is dat natuurlijk in iets mindere mate. Het is een selectie van de vijftig meest stijlvolle hide-outs die ondanks de variatie een wow-gevoel als gemeenschappelijke factor hebben.

Belgische tuinarchitecten en hun tuin

Net zoals je altijd wilt zien hoe architecten wonen, ben je steeds benieuwd naar hoe tuinarchitecten hun eigen tuin hebben aangepakt. Dat kan nu dankzij het boek ‘Belgische tuinarchitecten en hun tuin’, een verzameling van vijftien van de meest bijzondere tuinen in ons land. Aan de hand van de verhalen kom je meer te weten over de visie van de tuinarchitecten en over de aanleg en decoratie. En uiteraard geven ze heel wat tips prijs.

Industriële vintage interieurs

Zowel de industriële als de vintagestijl zijn hip, dus is een combinatie van beide in een boek perfect logisch. Invloedrijke namen uit de industriële vintage laten hun licht schijnen over de trend die geïllustreerd wordt met een aantal bijzonder ontwerpen. Ook meubels die na de tweede industriële revolutie uitgroeiden tot iconen van modern design komen aan bod, net als anonieme meubelstukken die gered werden uit tweedehandswinkels.