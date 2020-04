Lange zomeravonden in je tuin: maak er nu al werk van Redactie

30 april 2020

10u30

Bron: Livios 1 Livios Er is niks zaliger dan optimaal genieten van zwoele avonden tijdens de zomermaanden. En dat zullen we dit jaar meer dan ooit doen in onze eigen tuin. Heb je al gezellig tuinmeubilair? Check! Met deze vijf extra tips van Er is niks zaliger dan optimaal genieten van zwoele avonden tijdens de zomermaanden. En dat zullen we dit jaar meer dan ooit doen in onze eigen tuin. Heb je al gezellig tuinmeubilair? Check! Met deze vijf extra tips van bouwsite Livios kunnen die zomeravonden niet lang genoeg blijven duren.

1. Sfeervolle verlichting

Wat als de zon ondergaat? Niet meteen naar binnen lopen. Haal kaarsen boven. Of creëer een heerlijke buitensfeer met een Zweedse fakkel. Mogelijkheden genoeg. Heb je bloembedden, perkjes of een grasveld in je tuin? Plaats hier dan solarlampen in en creëer meer licht en diepte in je tuin. Solarlampen laden overdag op en gaan automatisch aan wanneer de avond valt. Hiermee verlicht je makkelijk een pad of bijvoorbeeld een mooie struik. Wat écht voor een sprookjesachtige uitstraling zorgt, zijn solarlichtsnoeren. Hang deze op en je tuin wordt van bovenaf verlicht door een zee van romantische lichtbolletjes.

Of je kan kiezen voor sfeervolle elektronische verlichting, want van goede verlichting geniet je zowel in koude als warme maanden. Je kan verschillende plekken en beplanting in de tuin benadrukken en zo verschillende sferen creëren. Zo verleng je die zomerse avond zeker met een paar uur. Ook verlichting is met domotica aan te sturen. Ga jij voor duurzaam? Kies dan voor ledverlichting. Zo geniet je ook nog eens op een energetisch verantwoorde manier.

2. Zomerse klanken

Wat is een avond zonder muziek? Sleuren met je radio is verleden tijd. Vandaag integreer je de speakers van je radio helemaal in je tuin. Stel je eigen playlist samen en geniet van die zomerse salsaklanken of heerlijke loungemuziek. De technologie staat niet stil, want door diverse domoticatoepassingen moet je geen cd’s meer verwisselen. Zet alles op de iPod of kies met je tablet of smartphone de volgende tune vanuit je loungebank.

3. Frisjes? Maak het lekker warm

Koelt het ‘s avonds toch nog wat te fel af? Ga back to basics met een vuurkorf of vuurschaal, al dan niet ingebouwd in je terras. Zo zorg je ’s avonds voor een aangenaam, warm licht. Het is niet enkel een musthave voor frissere zomeravonden. Het is ook een constante meerwaarde voor je tuin.

Bepaal dus de plaats voor je vuurtje en de grootte ervan zorgvuldig. Zo geniet je ook in de winter van warmte en gezelligheid in je tuin. Een vuurschaal zorgt vooral voor gezelligheid en sfeer. Maar het kan ook dienen als haard waarboven je marshmallows en brood roostert. Een leuke activiteit om samen te ontspannen met vrienden en familie.

4. Ga voor een buitenkeuken

Zodra we de zon zien, halen we allemaal onze barbecue boven. De vleesgeur verspreidt zich snel van tuin tot tuin en doet iedereen watertanden. Maar het kan ook anders. Heb je veel ruimte in de tuin? Waarom dan geen buitenkeuken installeren? Je hebt ze in allerlei kleuren en maten, zelf met geïntegreerde pizzaoven. Het voordeel van een buitenkeuken is dat je niet meer constant op en neer naar de keuken moet lopen. Je hebt tenslotte alles bij de hand. En niets zo gezellig als samen in de keuken staan. Want je vrienden en familie zijn nu bij je, in de tuin.

5. Je paraplu voor natte zomeravonden

Ben jij een echt buitenmens? Trotseer je zelfs een buitje en een windje om toch te kunnen genieten van de frisse lucht? Dan voorzie je best een terrasoverkapping. Ze zijn volledig op maat te maken, zodat ze op jouw tuin zijn afgestemd. De overkapping biedt beschutting tegen de wind en bij een zomers buitje kan je gewoon blijven zitten.

Eindelijk werk maken van klussen die je al zo lang wou doen? In je huis of tuin? Ontdek informatie en inspiratie in het dossier #klusinuwkot van Livios.

