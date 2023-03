Langdurige droogtes en stevige stortregens worden frequenter: zo maak je je tuin helemaal klimaatproof

LiviosDe tuin van de toekomst is een groene oase, die bestand is tegen het veranderende klimaat. Denk maar aan lange periodes van droogte of hevige regenval. Je moet dus goed nadenken over hoe je je tuin aanlegt of optimaliseert. Bouwsite Livios legt in vijf stappen uit hoe je je tuin een hedendaagse update geeft.

De lente komt er aan en de natuur leeft opnieuw op: hoog tijd om wat extra aandacht te geven aan je tuin. Want maart is dé maand bij uitstek om weer aan de slag te gaan.

Moet je je tuin nog aanleggen of zoek je naar inspiratie om je tuin beter aan te passen aan het klimaat? Volgens een onderzoek van Tuinaannemer.be zijn dit de vijf must-do’s voor de tuin van de toekomst.



1. Tredplantjes tussen stapstenen

In plaats van een doorlopende bestrating doorheen je tuin, zijn stapstenen een leuk alternatief. Stapstenen zijn er in alle vormen en maten: van strakke betonnen strips tot los gelegde zwerfkeien. Hier geldt vooral: hoe minder stenen, hoe minder warmte er opgeslagen wordt. Stenen geven namelijk de opgeslagen warmte ‘s nachts weer af, waardoor je tuin geen kans krijgt om af te koelen.

Door tredplantjes tussen de stapstenen te voorzien, kan er water tussen de stenen de grond in sijpelen. Dit zijn laagblijvende plantjes die wat betreding verdragen. Sommigen ruiken bij kneuzing van de blaadjes ook nog eens lekker. Denk maar aan vetmuur, beukkruid, kruiptijm en loopkamille.



2. Creëer schaduw op het terras

In de zomer is een koel terras fijn om te vertoeven. Vaak is een terras aansluitend aan de woning, zeker bij zuidelijke oriëntatie, niet ideaal omdat het er te warm wordt. Een tip kan dan zijn om schaduwplanten en klimaatbomen - bomen die enerzijds beter bestand zijn tegen droogte en hogere temperaturen, en anderzijds ook tegen natte en koude periodes - te plaatsen.



Een andere mogelijkheid is om een tweede terras te voorzien. Steeds meer mensen kiezen voor een tweede, kleiner terras als verkoelend zithoekje. Dat terras bevindt zich vaak achteraan in de tuin.

3. Kies voor gevelplanten

Zelfs als je een kleinere tuin hebt tussen je buren in, kan dat een ontspannen stukje groen worden. Met gevelplanten verberg je minder fraaie muren of wanden. Er zijn verschillende plantensoorten geschikt als gevelplant.

Ze worden opgedeeld in twee systemen: klimplanten en niet-gebonden gevelgroen. Klimplanten wortelen zich in de grond voor de schutting, terwijl niet-gebonden gevelgroen zich wortelt in een substraatlaag aan de gevel, bijvoorbeeld een textieldoek.

Dat laatste systeem vraagt wel wat extra werk omdat die planten regelmatig water nodig hebben. Daarom kiezen de meeste mensen voor een klimplant, zoals klimhortensia, winterjasmijn, kamperfoelie, …

Tip:

Klimop is de meest verkoelende plant. Zowel aan de gevel als binnenshuis kan hij de temperatuur tot maar liefst zeven graden doen dalen. Zo kies en plaats je klimop in drie stappen.

4. Breng hoogteverschillen in je tuin

Werken met hoogtes zorgt voor meer tuinbeleving. Met bijvoorbeeld keerwanden die zitbankjes worden, geef je je tuin een stijlvolle en speelse toets. Door gebruik te maken van verschillende hoogtes creëer je ook diepte en ruimtelijkheid; hetzelfde geldt voor een terras. Door een combinatie van heesters en bomen met een grasveld breng je simpelweg al variatie en gelaagdheid in elke tuin.



5. Leg een buienborder of wadi aan

Regenwater maximaal benutten in je tuin? Leg een buienborder of wadi aan, waarbij het water langzaam de grond in kan sijpelen. Zo bescherm je de tuin tegen droogte en is de wateroverlast minder bij hevige regenbuien.

Maar wat houdt het nu precies in? Een buienborder is een licht verzonken strook naast de oprit, het terras of tuinpad, waar regenwater zich tussen de planten verzamelt en de bodem kan indringen. Zo’n border is al efficiënt bij een diepte van 15cm.

Een wadi, of languit waterafvoer door infiltratie, is een diepere verzinking in de tuin. Die is al snel 30cm of meer diep. De kanten lopen schuin af en de bodem is bedekt met grind, lavastenen of kleikorrels zodat het water makkelijk wegsijpelt.

