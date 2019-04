Kijkwoningen Gesponsorde inhoud Landelijk gelegen maar overal dichtbij Aangeboden door Hyboma

16 april 2019

Zoek je een nieuwbouwappartement in een natuurrijke omgeving? Residentie Donk Zuid in een landelijke deelgemeente van Berlare is dan echt iets voor jou. Ben jij op zoek naar een stekje voor de toekomst? Gaat je voorkeur uit naar een omgeving pal in de natuur, die toch goed bereikbaar is? En wil je graag een kant-en-klare woning in een hechte gemeenschap waar iedereen elkaar kent? Dan zijn de nieuwbouwappartementen van residentie Donk Zuid in Berlare helemaal jouw ding.

Rustige omgeving

Voor wie zich thuisvoelt in een hechte gemeenschap, is Residentie Donk Zuid een ideale woonplaats. Je woont er in het kleine, landelijke Uitbergen: een deelgemeente van het Oost-Vlaamse Berlare waar iedereen buur is van elkaar. Toch valt er in die rustige omgeving altijd iets te beleven: het krioelt er niet alleen van de wandel- en fietsroutes rondom de Schelde, met het Donkmeer ligt een van de grootste meren van Vlaanderen op een steenworp van je nieuwe woning. Buitenpret verzekerd, het hele jaar door!

Ideale ligging

Maak je niet ongerust: je woont er nu ook weer niet in the middle of nowhere. Integendeel: in de gezellige dorpskern van Uitbergen vind je alles wat je nodig hebt. De bakker, slager en kruidenier liggen binnen wandelbereik. Wil je toch eens de stad in? Dan heb je keuze zat: Berlare is centraal gelegen tussen Lokeren, Gent, Aalst en Dendermonde. Naar Brussel en Antwerpen rijd je – zonder file – in ongeveer 45 minuten. Via de verbindingswegen ben je zo op de autosnelweg.

En het project zelf? De residentie Donk Zuid van Hyboma bestaat uit elf nieuwbouwappartementen, klaar voor afwerking, met elk een eigen afgesloten garage. De fietsen van het hele gezin kan je makkelijk en veilig stallen in de fietsenberging. Zowel de constructie als de afwerking van het gebouw en alle appartementen zijn van hoge kwaliteit.

Bezoek het modelappartement

Ben je benieuwd naar het project? Het gebouw is helemaal af en je kan een bezoekje brengen aan het modelappartement. Zo weet je meteen wat je krijgt en of de omgeving bij jou past. Ben je geïnteresseerd? Stel je bezoek dan niet te lang uit: al de helft van de nieuwbouwappartementen heeft een eigenaar gevonden. De overige appartementen kunnen voor een bedrag vanaf 159.000 euro de jouwe zijn.

Inspiratie op Nieuwbouwzondag

Een ideale gelegenheid om dit modelappartement of een andere kijkwoning te bezoeken, biedt je Nieuwbouwzondag op 28 april. Dankzij uiteenlopende stijlen, van modern over landelijk tot klassiek, weet je wat écht bij jou past. En je krijgt een goed zicht op je budgettaire mogelijkheden. Hyboma opent twee gloednieuwe kijkwoningen: een landelijke halfopen woning met vier slaapkamers in Ardooie en een moderne tweegevelwoning met drie slaapkamers in Eke. Beide woningen beschikken over een inpandige garage.

Info: www.donkzuid.be, www.hyboma.be