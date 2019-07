Laatste project Le Corbusier opnieuw open voor publiek Bjorn Cocquyt

05 juli 2019

09u28 2 Woon. Architectuurliefhebbers die deze zomer Zürich passeren, moeten zeker eens halt houden in Pavilion Le Corbusier. Het allerlaatste werk van de wereldberoemde architect is na een renovatie van anderhalf jaar opnieuw open voor het publiek.

Het 600 m² grote gebouw werd in 1967 opgetrokken en was zijn tijd ver vooruit door de manier waarop glas en staal gecombineerd werden. Met prefabelementen, de aandacht voor circulatie en dakterrassen draagt het duidelijk de stempel van Le Corbusier. In Pavilion kun je ook een aantal van zijn meubels ontdekken.