Laat je parket opnieuw stralen: zo maak je komaf met vlekken en schade

LiviosParket is een natuurproduct. Daarom is het belangrijk dat je je vloer regelmatig onderwerpt aan een degelijke onderhoudsbeurt. Wat dat precies inhoudt? Bouwsite Livios maakt je wegwijs in de wereld van schuren, boenen, vernissen en oliën.

Stap 1: ruimte voorbereiden

Verwijder alle meubels uit de ruimte; vergeet ook gordijnen en schemerlampen niet op te bergen. Check vervolgens je parketvloer op losliggende delen en maak die vast.

Uitstekende spijkers sla je terug in de vloer met hamer en drevel. Maar nog beter is dat je ze verwijdert en nieuwe spijkers aanbrengt die net iets dikker zijn.



Stap 2: toplaag verwijderen

Verwijder de oude, versleten basislaag. Hiervoor gebruik je parketreiniger, een middel dat de vloer ontvet, vlekken verwijdert en de vloer terug zijn natuurlijke tint geeft.

Is de vloer er echt slecht aan toe, dan kan je hem best helemaal terug opschuren. Zorg er daarna voor dat je al dan niet geschuurde vloer stofvrij en proper is.



Stap 3: afwerkingslaag aanbrengen

Het blanke hout mag je behandelen met een afwerkingslaag. Werk vanuit de ene hoek diagonaal naar de andere. Tip: werk diagonaal naar de deur toe, zodat je de kamer nog kan verlaten. Probeer – zeker als je het parket hebt opgeschuurd - zo weinig mogelijk op het onafgewerkte hout te lopen, en zeker niet met blote voeten. Geschuurd hout is nogal vlekgevoelig, zodat zweet er meteen intrekt.

De meest courante afwerkingstechnieken voor parketvloeren zijn vernissen, oliën en boenen. De keuze hangt af van persoonlijke smaak en de soort belasting die de vloer moet ondergaan. Keuken en badkamer kan je bijvoorbeeld best vernissen, terwijl in de woon- of slaapkamer een geboende parket geen enkel probleem oplevert.

Vernissen

De vernis die je nodig hebt om een parketvloer te behandelen wordt in de handel aangeboden onder de naam parketvernis. Het aanbrengen van vernis is te vergelijken met verven. Breng het middel aan met een verfkwast en strijk met de kwast in de richting van de houtnerven.



Laat voldoende droogtijd tussen 2 lagen vernis (raadpleeg de verpakking). Afhankelijk van het gebruik van de parketvloer breng je 2 of 3 lagen aan. Tip: als je tussen 2 lagen vernis het parket licht opschuurt (P100-120) verkrijg je een betere hechting.

Oliën

De eerste laag olie kan je best verdunnen, zodat ze beter in het hout trekt. Breng de verdunde olie dan aan met een verfkwast of –rol. Masseer de olie met een sponsje in het hout. Doe dit tot je merkt dat het hout verzadigd is. Let op: het inwrijven kan een tijdje duren, en je moet het over de gehele vloeroppervlakte even zorgvuldig doen.

Om een wolkeffect te verkrijgen, behandel je het parket plank per plank. Als de eerste laag droog is (raadpleeg de verpakking), mag je een tweede laag in het vloeroppervlak wrijven. Ga op dezelfde manier te werk als voor de eerste laag, alleen breng je de olie nu onverdund aan. Verwijder nadien alle olieresten van het parket met een doek en behandel de vloer met geschikte zeep (verhouding zeep/water = 1/40). Zo wordt het hout maximaal beschermd. Verstuif het mengsel over het parket en wrijf het in met een doek.

Boenen

Bij boenen blijft de structuur van het hout perfect zichtbaar en voelbaar. Velen vinden ook de natuurlijke geur van boenwas aangenaam om ruiken. Boenwas biedt wel minder bescherming en is minder slijtvast dan bijvoorbeeld vernis.

Voor het boenen wordt meestal een poriënvuller op het vloeroppervlak aangebracht (met een kortharige verfroller), om de ondergrond overal even zuigend en vochtbestendiger te maken. Wrijf de boenwas ten slotte met een doek in het parket in, zoals voorgeschreven op de verpakking. Hiervoor kan je eventueel een boenmachine gebruiken. Die kan je ook huren. Vraag dan wel even om een demonstratie of laat je goed adviseren.

Stap 4: parket onderhouden

Voorkomen is beter dan genezen: dat geldt ook voor parket. Met een goede deurmat blijft al een groot deel van het vuil buiten en zullen minder gauw krassen (door de schurende werking van zand) ontstaan. Reinig de vloer bovendien wekelijks met een stofzuiger en een zachte keerborstel.



Nog enkele tips om vervuiling en beschadiging te voorkomen:

- Plaats beschermviltjes onder stoelen en tafels.

- Laat gemorst eten en drinken niet in de vloer trekken, maar kuis het onmiddellijk op.

- Gebruik geen overvloed aan water als je de vloer kuist.

- Vermijd contact met bijtende chemische producten.

Om het parket regelmatig terug op te frissen, zijn speciale reinigingsmiddelen verkrijgbaar die de vloer niet aantasten. Geverniste parket mag je bijvoorbeeld regelmatig behandelen met een vernieuwer voor parketvernis. Dit middel maakt dat de vernislaag langer zijn glans behoudt.

