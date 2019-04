Laat je niet vangen door likje verf: zo ontdek je verborgen verbreken voor je een huis koopt Redactie

10 april 2019

14u00

Bron: Vinta 15 WOON. Voor welke addertjes onder het gras moet je opletten als kandidaat-koper? Aankoopmakelaar Hendrik Tanghe van Vinta verklapt de vijf meest voorkomende verborgen gebreken bij de aankoop van een woning, en hoe je ze kan ontdekken.

Vanavond krijgen Roxane (25) en Anton (32) in ‘Blind gekocht’ eindelijk hun gerenoveerde woning te zien. Een bijzonder moment, want de twee waren niet te spreken over de hoeve waarin de makers hun laatste spaarcent hadden geïnvesteerd. Zij kozen er dan ook voor om de zoektocht volledig uit handen te geven, maar wat als je zelf op zoek gaat naar je droomwoning? Hieronder vijf gebreken waar je zeker op moet letten vooraleer je een huis koopt.

Laat je niet vangen door verflaag

Snel de gevel schilderen: het kan een woning gemakkelijk als nieuw doen lijken. “Maar dat laagje verf kan ook veel verbergen. Als de voegen bijvoorbeeld niet grondig worden aangepakt, kan er na verloop van tijd vocht in sijpelen, met alle problemen vandien. En ook binnenin de woning kan je opstijgend vocht met een verflaag onzichtbaar maken.”



“Bij muren die duidelijk nog maar net opnieuw geverfd zijn, kan je best even navragen waarom ze dat gedaan hebben. Want als je zo’n verborgen vochtprobleem achteraf moet oplossen, kan je al gauw meer dan 5.000 euro betalen”, adviseert Tanghe.

Opgepast met “vernieuwde elektriciteit”

Je zal eigenaars vaak horen zeggen dat ze de elektrische installatie pas vernieuwd hebben. “Maar de vraag is ‘hoe?’”, aldus Tanghe. “Zo kan het zijn dat de ‘nieuwe’ elektriciteitskast maar gebrekkig in elkaar steekt met elektriciteitsdraden die bloot liggen, wat natuurlijk nefast is voor de brandveiligheid van het huis.”



Hij raadt aan om altijd te vragen naar de keuring van de elektrische installatie voor je iets ondertekent. “Let er vooral op van wanneer die keuring dateert”, voegt hij toe. “Wij zien bij onze huisbezoeken namelijk heel vaak keuringsattesten van meer dan vijftien jaar geleden. Volgens de letter van de wet zijn die nog in orde, want zo’n attest is vijfentwintig jaar geldig, maar in die periode kan er veel aan de installatie ‘geprutst’ zijn. En om dat te laten rechttrekken ga je al gemakkelijk meer dan 1.000 euro kosten hebben.”

Bekijk ook kelder en zolder van dichtbij

Staar je niet blind op living, badkamer en keuken, maar bekijk de zolder en kelder ook eens van dichterbij. “Veel kopers kijken enkel snel even of die ruimtes er esthetisch nog goed uit zien, maar stellen zich geen vragen bij de technische, structurele kant. Is de dakconstructie van hout? In welke staat zijn de steunbalken?” aldus de aankoopmakelaar.



“Een niet of slecht geïsoleerd dak drijft je energiefactuur bovendien serieus de hoogte in. En een vochtige kelder leidt op termijn onvermijdelijk tot grotere problemen zoals schimmel op de muur of een muffe geur in huis. Het plafond van de kelder kan zelfs beginnen afbrokkelen. Kijk dus verder dan je neus lang is.”

Wees op je hoede voor versleten leidingen

Soms ziet de binnenkant van een woning er mooi gerenoveerd uit, maar zijn de sanitaire leidingen daarentegen niet vervangen of slecht onderhouden. De expert waarschuwt: “Vergeet niet dat Vlaanderen nog steeds volgebouwd staat met woningen van de jaren 60, 70 en 80. Die oude woningen beschikken vaak over metalen leidingen waar zich makkelijk vuil aan vasthecht. De sanitaire leidingen kunnen ook een oorzaak zijn van kalk of gruis in het water. Het vervangen van de leidingen is een prijzige operatie, en het is al helemaal pijnlijk wanneer je een parketvloer of mooie tegels moet uitbreken om eraan te kunnen. Wees hiervoor dus extra op je hoede bij een oude woning.”

Controleer renovatiewerken

“Als ramen en deuren maar halfslachtig zijn opgelapt of als de voegen in nieuwe deuren en vensters niet goed zijn afgewerkt, kan dit leiden tot veel warmteverlies. Hetzelfde geldt voor de isolatie van een dak, dat moet perfect tot in de details afgewerkt zijn. Laat je daarom zeker niet misleiden door verkopers die beweren ‘alles’ te hebben gerenoveerd. Renoveren en renoveren is twee”, waarschuwt Tanghe.



“Ik zie dagelijks huizen waarbij de renovatiewerken slordig of ronduit slecht uitgevoerd zijn. Als je al die zaken daarna opnieuw moet laten doen, lopen de kosten héél snel op, tot wel 40.000 euro. Neem dus altijd een expert mee wanneer je een gerenoveerd huis bezoekt”, besluit hij.