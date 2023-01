Laadpaal of gewoon stopcontact: wat is de voordeligste en veiligste keuze voor het laden van je auto?

LiviosBinnen afzienbare tijd rijden we allemaal elektrisch. Je (toekomstige) elektrische wagen moet uiteraard regelmatig opgeladen worden. Is de installatie van een laadpaal dan een vereiste? Wat komt daar allemaal bij kijken? En welk budget moet je daarvoor voorzien? Bouwsite Livios legde vijf vragen voor aan specialist Pluginvest.

1. Heb je wel echt een laadpaal nodig?

Volledig elektrische wagens kunnen tot tien keer sneller laden aan een laadpaal dan via een klassiek stopcontact. Maar ook als je met een plug-inhybride rijdt, is zo’n investering het overwegen waard. “Het is in principe mogelijk om de kleinere batterij van zo’n hybridewagen ’s nachts volledig op te laden via het gewone stopcontact”, weet Sander Hereijgers, CEO van Pluginvest, een bedrijf dat particulieren en bedrijven ondersteunt bij hun transitie naar duurzame mobiliteit. “Maar via een laadpaal gaat het een pak sneller.”

Bovendien is deze oplossing veiliger. De bekabeling voor stopcontacten in een woning is doorgaans niet gedimensioneerd voor een urenlange belasting op hoog vermogen. Je riskeert dus dat het circuit overbelast geraakt en dat daardoor de stroom uitvalt. Een laadpaal wordt afzonderlijk aangesloten aan je zekeringskast, waardoor je overbelasting vermijdt.

“‘Slimme’ laadpalen kunnen bovendien het vermogen sturen in functie van het verbruik van je woning. Met de recente invoering van het capaciteitstarief in het achterhoofd, dat rekening houdt met je verbruikspieken, is dit zeker een pluspunt.”



2. Waar installeer je een laadpaal het beste?

Je kan kiezen tussen een laadtoestel dat ofwel gemonteerd wordt op een paal, ofwel tegen een binnen- of buitenmuur van je woning. De beste keuze is afhankelijk van je concrete thuissituatie en van je persoonlijke voorkeur. “Voor een vlotte installatie is het aangewezen om de laadpaal zo dicht mogelijk bij de zekeringskast te laten plaatsen”, adviseert Sander Hereijgers. “Want zo vermijd je bijkomende werken zoals het opbreken van een verharde oprit.”

“Heb je geen eigen oprit of garage, dan wordt het allemaal wat moeilijker. Volgens de wet mogen er immers geen kabels over de openbare ruimte - zoals een voetpad - getrokken worden. In dat geval kan je een laadpas overwegen, waarmee je je wagen kan opladen aan een publieke laadpaal in de buurt.”



3. Wat komt zoal kijken bij de installatie?

“Er moeten een extra automaat en een differentieelbeveiliging aan je zekeringskast worden toegevoegd”, zegt Sander Hereijgers. “Is er daar geen ruimte voor, dan moet je een extra kast laten plaatsen. Van daaruit vertrekt een voedingskabel en eventueel een datakabel tot aan het laadstation. Afhankelijk van het kabeltraject en de locatie van de laadpaal zijn mogelijk bijkomende graaf- of andere werken nodig.”

“Zodra de installatie klaar is, wordt een elektrisch schema opgemaakt. Een erkend organisme zorgt vervolgens voor een keuring volgens het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). Die keuring is verplicht. Je doet er dus goed aan om de laadpaal te laten plaatsen door een erkend installateur.”

4. Hoeveel kost een laadpaal gemiddeld?

“Een slim laadstation, inclusief standaardinstallatie en keuring vind je vanaf 750 euro exclusief btw”, zegt Sander Hereijgers. “Eventuele graafwerken, ingrijpende aanpassingen van je elektriciteitsinstallatie en extra opties kunnen de prijs uiteraard opdrijven. Voor de duurste modellen moet je een budget tussen 1.600 en 2.000 euro exclusief btw voorzien.”

“Voor de installatie van een laadstation bij een privéwoning geldt hetzelfde btw-regime als voor andere werken aan die woning”, weet Kris Eeckhout, btw-specialist bij KPMG. “In principe betaal je dus 21 procent btw, maar wanneer het pand minstens tien jaar oud is, geldt het verlaagde tarief van zes procent. De laadpaal moet dan wel in je woning of aan de buitengevel geïnstalleerd worden, of in of aan de garage of carport die bij je huis of appartement hoort.”



5. Heeft een laadpaal een invloed op je brandverzekering?

“Een laadpaal verhoogt het risico op brand niet, op voorwaarde dat hij correct geïnstalleerd wordt. Het is dan ook niet verplicht om de installatie aan je verzekeraar te melden. Toch doe je er goed aan om die - net zoals elke structurele verandering in je woning - te signaleren. Want zo vermijd je onverzekerd te geraken en dus onvoldoende vergoed te worden bij een schadegeval.”

En maakt zo’n laadstation je brandverzekering ook duurder? Verzekeraars mogen alvast zelf beslissen of ze de premie al dan niet aanpassen. Verzekeringsfederatie Assuralia heeft momenteel geen kennis van premies die stijgen omwille van een geïnstalleerd laadpunt. “De vraag is echter of dat zo zal blijven”, klinkt het. “Elektrische wagens en laadpalen zijn in volle evolutie. Er kan dus nog veel veranderen.”

