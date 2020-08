Kris en Werner bouwen voor de tweede keer: “Zo weet je welke fouten je moet vermijden” Redactie

31 augustus 2020

10u00

Bron: Livios 0 Livios Bouwen doe je meestal maar één keer in je leven. Toch hoor je wel eens zeggen dat je het beter twee keer doet om het goed te doen. Dat vonden ook Kris en haar echtgenoot Werner. Dertig jaar na hun eerste bouwavontuur bouwden ze aan een tweede woning, in Sint-Idesbald, op 400 meter van het strand. Bouwsite Livios mocht binnen kijken in deze energiezuinige houtskeletbouw met bed and breakfast.

Verlanglijstje

“Iedereen zou twee keer moeten kunnen bouwen in zijn leven. Kwestie van de fouten van de eerste keer te vermijden”, zegt Kris. Het West-Vlaamse koppel stelde dan ook een verlanglijstje op voor de bouw van hun tweede woning. Zo wilden ze bijvoorbeeld niet meer met verschillende aannemers werken, maar liever met één firma zodat het project onder de wet-Breyne zou vallen. Daarnaast wilden ze ook graag maximaal inspelen op de duurzaamheidstrends en beter doen dan de EPB-norm.

Oog voor de toekomst

Qua ontwerp was het voor Kris en Werner belangrijk dat het huis geen standaard blokkendoos werd. “We wilden volledig gelijkvloers kunnen wonen, met veel licht en brede deuropeningen. Je weet maar nooit of er iemand later in een rolwagen belandt en dan wil je niet opnieuw verbouwen”, vertelt Werner. Op de bovenverdieping wilde het ondernemende koppel graag een ruimte creëren voor een bed and breakfast waar ook vrienden en familie kunnen overnachten.

Technische uitdaging

Met dit verlanglijstje trokken ze naar buurvrouw Barbara Ostyn van 3architecten. Zij tekende een moderne nieuwbouw met twee grote luifels in afrormosiahout die samen met het houten terras de architectuur drie strakke lijnen geven. Toen Kris en Werner hiermee verschillende houtskeletfirma’s contacteerden, bleek de verwezenlijking van het ontwerp een serieuze uitdaging voor de meeste bedrijven. “Gelukkig zal één firma wel mogelijkheden en vonden ze met hun houtskeletsysteem oplossingen voor alle technische kwesties.”

Duurzaam wonen

Een jaar na de ondertekening van het contract volgde de voorlopige oplevering van hun duurzame woning met een E-peil van 13. “Het performante en isolerende houtskeletsysteem vormt de basis. Daarnaast kwamen er 19 zonnepanelen, een lucht-waterwarmtepomp, vloerverwarming en een ventilatiesysteem D. Een regenwaterput van 10.000 liter en een voorziening om later een elektrische wagen op te laden aan de carport maken het duurzaamheidsplaatje compleet”, zegt Kris.

Grote tevredenheid

Ondertussen wonen Kris en Werner al meer dan een jaar in hun nieuwe woning. “Tot onze grote tevredenheid. Wonen in een houtskeletwoning overtreft onze verwachtingen. We genieten elke dag van ons terras in afrormosia en de tuin met duinplanten. We wonen beneden in een grotendeels open ruimte en de volledige bovenverdieping met groot dakterras staat ter beschikking van de gasten van onze bed and breakfast Studio Beach. We hebben voor hen ook een tuingedeelte voorzien en een parking aan de woning.”

