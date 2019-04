Krijgen deze miljoenenvilla’s in ons land straks een Russische eigenaar? Björn Cocquyt

09 april 2019

16u03

Bron: Immoweb 1 Woon. Door de nakende brexit trekken steeds meer Russische en Kazachse miljardairs weg uit Londen. In hun zoektocht naar een nieuw stulpje kijken ze met veel interesse naar de Belgische vastgoedmarkt, want hier kunnen ze goed én onder de radar leven. Misschien voldoet een van deze drie villa’s wel aan hun hoge eisen, waaronder een bewoonbare oppervlakte van meer dan 1.000 m²? De vraagprijzen vormen wellicht niet het minste probleem.

Vraagprijs 9.750.000 euro

Dit domein van 23 hectare in Beerse heeft naast een kasteelvilla ook een stallencomplex met twee woningen en heel wat luxueuze paardenfaciliteiten. Met een bewoonbare oppervlakte van bijna 2.000 m² is er alleszins ruimte zat.

Vraagprijs 7.200.000 euro

Rijke Russen die van de kust houden, vallen misschien wel voor dit uniek domein in Knokke dat beschermd en afgeschermd wordt door boomgaarden en een dijk. Naast een snookerzaal met open haard kun je ontspannen in de thuisbioscoop. Ook hier is er met 1.271 m² bewoonbare oppervlakte niet meteen sprake van plaatsgebrek. Mocht dat toch het geval zijn: er zijn nog uitbreidingsmogelijkheden.

Vraagprijs 6.000.000 euro

Toegegeven, in vergelijking met de andere villa’s valt de 751 m² bewoonbare oppervlakte wellicht een beetje tegen, maar wat ons betreft wordt dat gecompenseerd door de modernistische architectuur en de fraaie afwerking van de nieuwbouw in Sint-Pieters-Woluwe. Een kroostrijk gezin is dankzij de 10 slaapkamers zeker welkom.