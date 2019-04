Korte winter doet Belgische gezinnen besparen op energiefactuur Zachte start van de lente bezorgt Belg in maart energiebesparing van 27% AW

19 april 2019

10u14

Bron: Essent.be 0 WOON. Tijdens de winter van 2018-2019 stond de verwarming van de Belgen opvallend minder aan dan de voorbije jaren. Dat blijkt uit cijfers van energieleverancier essent.be rond het aardgasverbruik van 200.000 Belgen.

Gemiddeld staat de verwarming aan vanaf half september tot midden april. “Dat was dit jaar anders”, stelt Koen Colpaert, woordvoerder van essent.be. “Door de zachte nazomer ging bij de meeste gezinnen de verwarming later aan dan andere jaren: half oktober. Daarnaast hadden we de voorbije maand ook te maken met een bijzonder zachte start van de lente.”

En met het warme Paasweekend in het vooruitzicht, lijkt het einde van de verwarmingswinter ingeluid. De korte duur van de ‘verwarmingswinter’ heeft ook zijn effect op de energiefactuur. De zachte temperaturen in februari en maart bezorgen de Belg een energiebesparing van respectievelijk 30% en 27% tegenover dezelfde periodes vorig jaar.

Uitzonderlijk korte en milde verwarmingswinter

Dit jaar onderging de verwarmingswinter een ‘valse start’. De Belg zette de verwarming voor het eerst aan op 14 september 2018 maar tussen 18 en 21 september 2018 en 11 en 17 oktober 2018 werd die regelmatig weer uit- en aangezet. Dat was te danken aan de zachte nazomer, met temperaturen tot 25 graden in oktober. Vanaf 18 oktober leek de verwarming wel weer zijn vaste plaatsje te hebben opgeëist – meer dan een maand later dan andere jaren.

Naast een late start van de verwarmingswinter, kenden de traditionele frissere maanden februari en maart uitzonderlijk zachte temperaturen. Februari 2019 had een gemiddelde temperatuur van 7 graden, in tegenstelling tot februari 2018 waarin de gemiddelde temperatuur maar net boven het vriespunt hing. Dankzij deze zachte februarimaand werd er ten opzichte van februari 2018 maar liefst 30% bespaard op de energiefactuur.

Ook in maart was het uitzonderlijk zacht. Maar liefst 23 van de 31 dagen waren warmer dan gemiddeld. “Ook hier heeft de hogere temperatuur een invloed gehad op ons verwarmingsgedrag. “De zachte temperaturen van het voorbije kwartaal vertalen zich in het gasverbruik van Belgische gezinnen. In maart van 2019 werd zo’n 27% minder gas verbruikte dan in maart 2018.”

Zo kan je nog meer besparen

- Ontlucht je radiator: veel mensen ontluchten hun radiator al aan het begin van de winter. Dit is een zeer goede start, maar hem ook ontluchten aan het einde van de winter zorgt voor een lager verbruik.

- Verlucht je huis regelmatig: frisse lucht is vaak drogere lucht en is daarom ook goedkoper om te verwarmen.

- Hang gordijnen op: gordijnen zijn een perfecte isolator en houden de koude tegen die ook door de ramen komt.

- Investeer in smart hometoepassingen: dit kan leiden tot een gevoelig lagere energiefactuur.

