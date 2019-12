Koppel woont in zelfgebouwde yurt én deelt tips om er zelf een te bouwen Bjorn Cocquyt

27 december 2019

11u49 8 Woon. Er zijn steeds meer alternatieve woonvormen en aan dat lijstje mag ook een yurt toegevoegd worden. Zo’n tenthuis wordt al eeuwenlang gebruikt door rondtrekkende nomaden in Azië, maar kan ook perfect als permanente woning dienen, inclusief al het nodige comfort. Kijk maar naar de zelfgebouwde yurt van Nicole en Zach. Kostprijs: zo’n 58.000 euro. Op zijn site deelt hij al z’n tips om zelf aan de slag te gaan.

De yurt van Nicole en Zach heeft een diameter van 9 meter en een bewoonbare oppervlakte van 68 m². De verschillende zones voor overdag (entree, keuken, woonkamer en bureau) zijn rond een centraal volume ingericht, zodat ze enigszins aparte hoeken vormen. In het hart van het huis bevindt zich de badkamer.

(lees verder onder de foto’s)

De slaapkamer is te bereiken via een trapladder. Het is een open ruimte die omringd wordt door 45 planten en een rond dakraam heeft voor een prachtig zicht op de sterrenhemel.

(lees verder onder de foto’s)

Op koude dagen warmt een houtkachel de woning op. Er is een aansluiting op het elektriciteitsnet en het weinige water dat het koppel verbruikt, wordt uit een nabijgelegen bron gehaald. Het prijskaartje voor de yurt in de buurt van het Amerikaanse Portland bedroeg ongeveer 65.000 dollar, ofwel zo’n 58.000 euro.

Op zijn website www.doityurtself.com geeft Zach antwoord op alle belangrijkste vragen en deelt hij zijn tips om zelf zo’n tenthuis te bouwen.