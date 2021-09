Koppel geeft woning uit de seventies een moderne twist

Alexandra en Antoine vonden deze zeldzame parel als bij toeval. De woning lag verscholen op het einde van een doodlopend straatje in een groene gemeente ten zuiden van Brussel. Het huis uit 1972 bood niet alleen voldoende plaats voor hun gezin van vijf, maar omvatte ook een professionele ruimte voor de eigenares. Het bleek een buitenkans voor het stel, dat al enkele jaren op zoek was naar een woonst in deze buurt. Ook voor hun architect, Wissam Salim, oprichter van het bureau OF7, was de opdracht een geschenk. Als onvoorwaardelijke fan van de architectuur uit de seventies, was hij maar wat blij te kunnen meewerken aan de renovatie van deze woning. “De woonst vertoont veel typische details uit de jaren 1970”, zegt een enthousiaste Wissam Salim. “Met haar discrete ligging aan het einde van een stille straat, had ze alles van een verborgen juweel dat wachtte op restauratie.”

Ook een interessant pand op het oog? Hou bij de aankoop zeker rekening met deze do’s en don’ts.

Volledig scherm De nieuwe materialen en hun donkere tinten bezorgen de gevel een moderne look en doen de oorspronkelijke elementen beter uitkomen. © OF7 Architectes / Laurent Brandajs

Het bestaande benutten

De tijd had zijn sporen nagelaten – niet altijd even gelukkig – maar het cachet van de jaren zeventig was nog duidelijk aanwezig. De luifels en lateien in ruw beton aan de buitenkant zijn typisch voor die tijd, net als de blote bakstenen muren binnen en de leistenen vloer die het midden houdt tussen bruin en oker, een hot item toen.

De nog steeds aanwezige interieurdetails waren zorgvuldig uitgedacht om het meubilair te integreren in de architectuur. De bakstenen muren vertonen nogal wat nissen waarin legplanken, kasten, sanitaire voorzieningen, plantenbakken of de open haard een plaatsje vinden. Ook de brede trap met eikenhouten treden, bevestigd op een zwarte staalconstructie, oogt sober en ruw. “Het idee om de waarde van dit bestaande erfgoed te benutten, ontstond als vanzelf als leidmotief voor het project”, vertelt de architect.

Lees ook: Dit pand brengt oud en nieuw in perfecte harmonie

Volledig scherm De brede trap met eikenhouten treden zorgt voor een sobere en ruwe toets. © OF7 Architectes / Laurent Brandajs

Betonnen vloer

Er ontstaat een spel van contrasten tussen oud en nieuw, ruw en glad, helder wit en warm hout. Eenzelfde contrast tekent zich af ter hoogte van het plafond. Om hoogte te winnen in de eetkamer en in een deel van de keuken, moest het valse plafond baan ruimen en werd de ruwe, wit geschilderde betonplaat blootgelegd. Ook de betonnen vloer in de keuken is nu zichtbaar, al kreeg ze een nieuwe gladde afdeklaag van kwarts. “We houden van de ruwe, natuurlijke en eigentijdse uitstraling van deze vloer. Hij sluit perfect aan bij de geest van het huis”, zegt Alexandra.

Volledig scherm De bakstenen binnenmuren waren al voorzien van talrijke nissen. Alles bleef op zijn plaats, behalve één stenen scheidingswand in het midden van het meubel. Die werd afgebroken om plaats te bieden aan een televisiescherm met moderne afmetingen. © OF7 Architectes / Laurent Brandajs

Doordachte indeling

Op de benedenverdieping blijft de leefruimte bestaan uit de eetkamer, woonkamer en tv-hoek, die allemaal met elkaar in verbinding staan, aangevuld met een afgesloten bureau. De keuken, die op haar beurt in verbinding staat met de eetkamer, werd uitgebreid met de voormalige wasruimte. De combinatie van wit, hout en roestvrij staal creëert nu een gezellige ruimte rond een centraal eiland. In de opengewerkte muur die de keuken van de eetkamer scheidt, werd nieuw meubilair ingebouwd tussen de bestaande bakstenen.

Volledig scherm De eigenares koos voor een werkblad in roestvrij staal omwille van de natuurlijke, ruwe en eigentijdse uitstraling. © OF7 Architectes / Laurent Brandajs

Souterrain met praktijk

Boven zijn er drie kinderkamers en een slaapkamer voor de ouders, evenals een badkamer en een doucheruimte. Een deel van de kelder is eveneens getransformeerd om plaats te bieden aan Alexandra’s praktijk. Onder de volledige oppervlakte van het huis bevindt zich een souterrain met verschillende kelders en een grote garage voor twee auto’s. Een van de kelders wordt nu ingenomen door de spreekkamer van Alexandra, terwijl de garage met enkele vierkante meters is verkleind om plaats te maken voor de wachtzaal, de ontvangsthal en een toilet.

Meer zien van dit bijzondere interieur? Bekijk hier alle foto’s van deze seventies woning.

Volledig scherm Het huis heeft vier slaapkamers. © OF7 Architectes / Laurent Brandajs

Lees ook

Bron: Livios