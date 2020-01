Koppel bouwt energiezuinige woning zelf met uniek ruwbouwsysteem Redactie

06 januari 2020

11u00

In Hechtel-Eksel wonen Joren en Cynthia met hun zoontje Wout in een moderne nieuwbouwwoning. Opvallend is dat ze die bijna helemaal zelf hebben gebouwd met een systeem van isolerende bekistingsblokken. Hoe ze dat precies aanpakten? Bouwsite Livios zocht het uit.

Na een tijdje twijfelen tussen bouwen en renoveren, ontdekten Joren en Cynthia op een bouwbeurs een bouwsysteem van isolerende bekistingsblokken. “Eerst vond ik het maar gek, maar na wat research geraakte ik er echt door geboeid”, vertelt Joren. “Als project engineer bij een bedrijf in de energiesector heb ik wel wat technische ervaring, maar dat bleek zeker geen must om zelf aan de slag te gaan met dit ruwbouwsysteem.”

Plan afstemmen

Je ziet het nog niet veel in België, maar dit bouwsysteem wordt veel toegepast in Amerika en in koude landen. Joren raakte geboeid door het idee en het koppel kocht een bouwgrond in Hechtel-Eksel. Een bevriende architect maakte voor hun een ontwerp en zat ook rond de tafel met de firma van het bouwsysteem om alle details door te nemen. “Het is belangrijk dat je architect achter dit bouwsysteem staat”, vindt Joren. “De firma kan je ook architecten aanraden die vertrouwd zijn met het systeem. Dat is gemakkelijk, want ze zullen hun hoogtes op het plan hierop afstemmen. Ook onze architect ging er gelukkig helemaal in mee.”

Muur van 35 cm

De bouwblokken bestaan uit twee lagen isolatiemateriaal. Die verbind je via een tand-en-groefsysteem tot een soort bekisting en stort je op de werf vol met beton. Eens uitgehard, krijg je een stevige basis waarop je weer verder kan bouwen. “Het lijkt een beetje op Legoblokken vullen met beton. Zo hebben we zelf laag per laag gebouwd. Je hebt dus ook geen extra isolatie meer nodig. Onze muren zijn 35 cm dik: 5 cm isolatie aan de binnenzijde, 15 cm beton in het midden en 15 cm isolatie langs de buitenzijde.” Lees hier hoe dik je precies moet isoleren.

Belgische baksteenlook

Met handige fiches van de firma en na een dag opleiding ging het koppel zelf aan de slag met de ruwbouw van hun woning. Ik had het gevoel dat ik met al mijn vragen ergens terecht kon, anders was ik er nooit aan begonnen”, legt Joren uit. “Je moet natuurlijk ook zelf voorbereid zijn en je inlezen. Zelf vond ik het bijvoorbeeld enorm interessant dat je je technieken vlot kan integreren. Dat hebben we allemaal zelf gedaan. Enkel de pleisterwerken, de trap, keuken, binnendeuren en vloer hebben we uitbesteed. De gevel werkten we af met steenstrips om de Belgische baksteenlook te behouden.”

1 jaar voor de ruwbouw

Een jaar lang werkte het koppel aan de ruwbouw van hun woning. “Dat lijkt misschien lang, maar we zijn allebei fulltime blijven werken, en gingen dus na onze uren en op zaterdag aan de slag”, vertelt Joren. “Om ons sociaal leven niet helemaal on hold te zetten, hielden we de zondagen grotendeels vrij. Dus het resultaat mag er zeker zijn. Al ben ik iemand die nooit echt helemaal tevreden is”, lacht Joren. “Dus ik heb nog wel extra projectjes in gedachten, zoals een veranda en een deur die de inkomhal scheidt van onze leefruimte. Er is ook een tweede kindje op komst, waardoor ik meer wat plaats wil maken in de kinderkamers.”

Benieuwd hoe de woning eruitziet? Bekijk hier alle foto’s

Duurzaam concept

Met een E-peil van 19 scoort de woning van Joren en Cynthia erg goed qua energieprestaties. De muren zijn erg goed geïsoleerd en doordat de bouwschil nergens onderbroken wordt, is de woning wind- en luchtdicht. “Qua technieken kozen we voor een zonneboiler, zonnepanelen, balansventilatie en een lucht-waterwarmtepomp. En dat rendeert. Ik heb er enorm veel voldoening van als ik mijn lage energiefactuur zie. De isolatiegraad van onze woning, en de eenvoud waarmee we dat hebben kunnen zetten, is een grote troef”, zegt Joren.

Binnen budget

Door veel zelf te doen, heeft het koppel flink kunnen besparen op werkuren. “We hebben nogal conservatief een budget vooropgesteld met een buffer van 20%. Qua materialen was ons ruwbouwsysteem op dat moment iets duurder dan traditioneel bouwen, maar doordat je het zelf kan plaatsen, kwamen we uiteindelijk goedkoper uit. We hadden zelfs budget over, waardoor we de woning volledig konden afwerken voor we erin trokken.”

