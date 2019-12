Koppel bouwt eigen huis: "Zwaar, maar het resultaat maakt alles goed” Redactie

09 december 2019

11u00

Bron: Livios 0 Livios In 2017 gingen Jessica en Joeri op zoek naar hun droomwoning. Toen ze die niet meteen vonden, kochten ze een bouwgrond en gingen ze met de hulp van familie zelf aan de slag. Vandaag is hun halfopen woning in Niel bijna klaar. In 2017 gingen Jessica en Joeri op zoek naar hun droomwoning. Toen ze die niet meteen vonden, kochten ze een bouwgrond en gingen ze met de hulp van familie zelf aan de slag. Vandaag is hun halfopen woning in Niel bijna klaar. Bouwsite Livios blikt met hen terug op hun bouwavontuur.

“Joeri werkt in de bouw”, vertelt Jessica. “Mijn vader is schrijnwerker van opleiding en heeft ervaring met ruwbouw, funderingen, beton- en dakwerken en mijn broer is elektricien. Ook Joeri zijn familie stond meteen klaar om ons te helpen. Daarom besloten we om zelf aan de bouw van ons huis te beginnen”, vertelt Jessica.

De juiste bouwpartners

Zodra het koppel hun bouwgrond in Niel gekocht had, gingen ze op zoek naar een geschikte architect. “Hij ontwierp een halfopen woning met twee verdiepingen. In totaal zijn er vijf slaapkamers: drie op de eerste verdieping met elk een eigen douche om gasten te ontvangen, en twee op de tweede verdieping voor onszelf”, legt Jessica uit. “Later willen we graag een klein gastenverblijf uitbaten. Onze woning ligt dicht bij Tomorrowland en op een boogscheut van Antwerpen. Ideaal voor toekomstige gasten.” Heb je zelf bouwplannen maar je zoekt nog een architect? Lees hier waar je op moet letten.

Werken na de uren

Eind 2017 dienden Jessica en Joeri de definitieve plannen in. In mei 2018 kregen ze de goedkeuring van de gemeente en nog eens 30 dagen later konden de werken eindelijk starten. “We bleven tijdens de bouwwerken voltijds werken en gingen daarna aan de slag op de werf. Joeri nam een groot deel van de metselwerken voor zijn rekening. Ik hielp waar ik kon”, zegt Jessica. “Door ijzer te vlechten, stenen klaar te zetten, stellingen op te bouwen of mortel te maken. Zo verloor Joeri minder tijd en kon hij meteen doorgaan met metselen na werk.”

Zelf technieken geplaatst

Het koppel heeft een aantal dingen uitbesteed, zoals de grond uitgraven, de chape en pur gieten, de ramen en deuren plaatsen en de grote balken van het dak. “Daar hadden we niet het geschikte materiaal en gereedschap voor. Verder hebben we zoveel mogelijk zelf gedaan in de ruwbouwfase”, legt Jessica uit. Voor de technieken gebruikten Jessica en Joeri zelfbouwpakketten. “Zonder kennis weet je niet waar je moet beginnen. We hebben er veel over bijgeleerd en kregen voldoende begeleiding. Ik zou het zeker aanraden aan andere zelfbouwers.” Ook zelf werken uitvoeren in je nieuwbouwwoning? Bespaar tot 20.000 euro met zelfbouwpakketten.

Moderne afwerking

Voor de gevel koos het koppel een rode gevelsteen in combinatie met zwarte aluminium ramen. Ook in het interieur is die moderne stijl doorgetrokken. Wat meteen opvalt, zijn de industriële stalen trap in de leefruimte en de zwarte en warme houtaccenten. Ook de keuken – zwart graniet met een eiken werkblad - past perfect in deze stijl. “We hebben een soort bar gecreëerd waaraan we kunnen ontbijten of gezellig aperitieven”, vertelt Jessica.

Tip: Benieuwd hoe het huis van Jessica en Jeroen eruitziet? Bekijk hier alle foto’s.

“Trots op het resultaat”

Jessica en Joeri zijn nog volop aan het werk. “Beneden zijn we bezig met de afwerking, dus deze verdieping is bijna klaar. Boven is het echt nog een werf. We moeten nog binnenmuren plaatsen, vloeren… We zullen wel nog even bezig zijn met de afwerking van deze ruimtes”, vertelt Jessica. “Maar we zijn erg trots op wat we als jong koppel samen al bereikt hebben. Het was een jaar hard werken, maar dat wordt ruim beloond als je het resultaat ziet.” Jessica en Joeri hebben na een jaar bouwen heel wat tips voor zelfbouwers. Lees hier het volledige artikel.

Tip: Wil je goed voorbereid aan je (ver)bouwproject beginnen? Vraag je gratis exemplaar aan van het bouwboek Verstandig bouwen en renoveren.

Lees ook op Livios.be:

Kim en Benedikt genieten nog elke dag in hun prefabwoning

Naomi renoveert loft van loon tot loon: het resultaat is fenomenaal

Amper 100 euro per jaar aan stroom betalen? Gert uit Tongeren bewijst dat het kan

Bron: Livios