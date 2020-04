Koppel blaast nieuw leven in Gentse brouwerij met stalen huis in bestaande loods Bjorn Cocquyt

18 april 2020

09u00 0 Woon. Op plaatsen waar je dat het minste verwacht, kun je soms nog het leukste wonen. Riet en Nicolas vonden een nieuwe thuis voor hun gezin in een oude stoombrouwerij. Ze bouwden een stalen skelet in een van de loodsen en kozen voor een interieur met tal van originele accenten: een vloer met stoeptegels, kasten met grepen in messing, kookpits in een terrazzoplaat, …

Het idee was om een compleet nieuwe woning te bouwen, maar toch de authentieke, industriële look te bewaren. Dat lukte door het zaagtanddak af te breken en de betonnen balken van de oude constructie te behouden. Ze hebben vandaag geen dragende functie, maar zijn puur decoratief en delen de woning visueel op.

(lees verder onder de foto’s)

“Binnen de loods plaatsten we een stalen skelet als basis voor ons huis. Zo’n staalbouw is niet alleen goedkoper, maar staat er ook een pak sneller. Hier was dat nochtans geen sinecure, want alle onderdelen moesten met een kraan van op straat over de andere huizen worden getild. Om ongelukken te vermijden, namen we één betonnen balk weg, maar die is nadien weer teruggeplaatst.”

